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Молодець серед овець, а серед собачок знайти вівцю важко: суперова головоломка

Даяна Швець
19 вересня 2024, 03:00
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Якщо підходити до цього з правильною стратегією, шанси на успіх значно зростуть.
загадка, женщина
Цікава загадка на уважність / Коллаж Главред, фото: Уніан, фото: depositphotos

Візуальні головоломки можуть бути дуже корисними як для дійте, так і для дорослих, адже вони допомагають тренувати увагу та логічне мислення.

Одною з таких цікавих задачок є знайти вівцю серед багатьох собак всього за 7 секунд. Це непросте діло, і вчасно впоратися з ним вдається не кожному, лише найуважнішим.

Перш ніж почати пошуки, важливо звернути увагу на те, що в собак і вівці є спільні риси, а потім згадати, за чим вівцю можна легко відрізнити від собак.

відео дня

Якщо підходити до цього з правильною стратегією, шанси на успіх значно зростуть.

Загадка на внимательность
Загадка на уважність / фото: Уніан

Суть каверзи в тому, що і собаки, і вівця кучеряві, але відрізнити вівцю можна за формою носа. Вона була розташована в нижній частині зображення.

Загадка на внимательность
Загадка на уважність / фото: Уніан

Окрім цього, Главред пропонує загадку, у якому чайнику більше чаю.

Ще одна загадка - треба знайти всі нулі серед С за 8 секунд.

Окрім цього, лише гостроокий геній помітить "дивну" цифру за 5 секунд.

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