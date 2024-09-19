Молодець серед овець, а серед собачок знайти вівцю важко: суперова головоломка

Візуальні головоломки можуть бути дуже корисними як для дійте, так і для дорослих, адже вони допомагають тренувати увагу та логічне мислення.
Одною з таких цікавих задачок є знайти вівцю серед багатьох собак всього за 7 секунд. Це непросте діло, і вчасно впоратися з ним вдається не кожному, лише найуважнішим.
Перш ніж почати пошуки, важливо звернути увагу на те, що в собак і вівці є спільні риси, а потім згадати, за чим вівцю можна легко відрізнити від собак.
Якщо підходити до цього з правильною стратегією, шанси на успіх значно зростуть.
Суть каверзи в тому, що і собаки, і вівця кучеряві, але відрізнити вівцю можна за формою носа. Вона була розташована в нижній частині зображення.
Окрім цього, Главред пропонує загадку, у якому чайнику більше чаю.
Ще одна загадка - треба знайти всі нулі серед С за 8 секунд.
Окрім цього, лише гостроокий геній помітить "дивну" цифру за 5 секунд.
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