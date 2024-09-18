Знайти злодюжку можуть лише люди з зором снайпера: надцікава головоломка

Головоломки активно стимулюють ті частини мозку, які відповідають за концентрацію та пам'ять, тому є корисними як для малечі, так і для старшого покоління. Вони допомагають покращити психічне здоров'я, концентрацію та увагу.
Видання Jagran Josh пропонує розгадати чергову головоломку - на костюмованій вечірці вам потрібно знайти злодія.
На малюнку продемонстровані люди в різнобарвних костюмах.
Дехто спілкується в групках, хтось п’є або просто стоїть. Але чи помітили ви злодія?
На розгадку дається всього 11 секунд. Якщо вам це вдасться, ви увійдете до числа того 1% найрозумніших людей у світі.
Що таке головоломки?
Головоломка – завдання, для розв’язання якого, як правило, потрібна кмітливість, а не спеціальні знання високого рівня. Проте деякі головоломки стимулюють теоретичні та практичні розробки вчених.
Є головоломки словесні (умова задана у вигляді тексту), графічні (умова у вигляді малюнку), з предметами (сірниками, монетами тощо) та механічні, пише Вікіпедія.
Головне тут – швидко проаналізувати проблему, щоб знайти рішення в заданий час. Для цього потрібно використовувати логічне мислення.
До речі, лише геніальний детектив знайде, хто вкрав гаманець на картинці.
В наступному завданні необхідно знайти "дивну" цифру за 5 секунд.
А от для цієї загадки все значно складніше - щоб знайти 3 відмінності за 11 секунд, треба мати "орлиний зір".
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