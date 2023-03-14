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Скарб в шкарпетці: сім'я знайшла "спадок" від бабусі, вартістю цілий статок

14 березня 2023, 17:37
Спочатку жінка виявила сапфірове кільце, але це тільки початком.
Жінка виявила скарби бабусі
Жінка виявила скарби бабусі / mirror.co.uk

У Британії жінка виявила скарб, про існування якого ніхто не знав, поки вона не померла її бабуся віці 90 років.

Маргарет Худ розповіла, що скарб вона знайшла в звичайному пакеті з супермаркету, а загорнути воно було в шкарпетки, пише The Mirror.

Спочатку жінка виявила сапфірове кільце, але це тільки початком - коли вона обшукала будинок далі, то знайшла схованку з коштовностями настільки цінними, що тепер їх охрестили "Літтлівським скарбом".

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Кільце з сапфіром
Кільце з сапфіром / mirror.co.uk

Неймовірна колекція прабабусі вже продана на аукціоні за 5 410 фунтів стерлінгів (понад 240 тисяч гривень), і очікується, що її повна вартість складе 20 000 фунтів стерлінгів.

"Ми не знали, що у мами є всі ці прикраси. Вона ніколи не говорила нам, і ми знайшли все це випадково", - зізналася щаслива спадкоємиця.

Нагадаємо, раніше ми писали про радянські речі, на яких можна заробити цілий статок. Дорого продати можна ялинкові іграшки, книги і навіть ложки.

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Автор: Сергій Кущ
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