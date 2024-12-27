Кола та кислота: як видалити вапняний наліт з унітазу

Жовто-коричневі патьоки в чаші унітазу мають неохайний вигляд і можуть бути джерелом неприємного запаху.

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Як видалити вапняний наліт з унітазу / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Советы для дома"

Ви дізнаєтеся:

Види забруднень на унітазі

Чим прибрати вапняний наліт на унітазі

Загальні рекомендації з чищення сантехніки

Господарі часто з великими труднощами відтирають забруднення з унітазу. А із застарілим нальотом доведеться повозитися. Главред розповість, як видалити вапняний камінь в унітазі.

Автор Youtube-каналу "Поради для дому" розповіла, як очистити унітаз від іржі та нальоту.

Види забруднень і причини

Забруднення в чаші унітазу виникають із трьох причин:

Вапняний наліт. Річ у тім, що у водопровідних трубах протікає дуже жорстка вода. Вона проходить попереднє очищення, але все одно містить безліч мінералів. Після змиву мінеральні частинки осідають на поверхні чаші. Спочатку їх не видно, але з часом вони перетворюються на щільний жовто-сірий шар.

Іржа. Проблема найчастіше виникає в старих будинках або будівлях із металевими оцинкованими трубами. Міняють їх нечасто, а в деяких "хрущовках" і "сталінках" модернізації не було з часів побудови. За цей час усередині труб з'явилася корозія, яка забарвлює водопровідну воду в жовто-оранжевий колір. Також іржа утворюється через велику кількість заліза у воді або через зламаний бачок, що протікає.

Сечовий камінь. Наліт легко переплутати з вапном, але він темніший. Причина зазвичай полягає тільки у відсутності належної гігієни. Наліт з'являється через сечу, в якій міститься велика кількість мінералів. Якщо ви не змиваєте за собою щоразу або робите це недостатньо ретельно, то чаша унітазу покривається сечовим каменем.

Чим прибрати вапняний наліт в унітазі

Народні засоби. Підручні засоби непогано справляються з чищенням унітазу від вапняних відкладень у домашніх умовах. Але можете навіть не намагатися відтерти чашу звичайним мильним розчином. Шар вапна видаляє тільки кислота. Попередньо вам доведеться вичерпати всю воду з чаші унітазу.

Будьте гранично обережні з кислотою. Обов'язково надягайте щільні господарські рукавички, респіратор і непотрібний одяг, щоб захиститися від бризок.

З вапняним нальотом справляються такі засоби:

ортофосфорна кислота. Налийте в чашу і бачок унітазу приблизно по 100 мл засобу і залиште на 20 хвилин. Потім почистіть щіточкою і змийте;

щавлева кислота. Насипте жменю порошку на губку і гарненько потріть свіжий наліт;

соляна кислота. Нанесіть її на внутрішню поверхню унітазу і через 15 хвилин змийте. Але висококонцентровану соляну кислоту не можна використовувати в разі, якщо до сантехніки приєднані пластикові труби;

лимонна кислота. Насипте 3 пакетики лимонної кислоти на губку і обробіть поверхню. Через 3-4 години потріть розм'якшене вапно щіточкою і змийте водою. Для посилення ефекту можна додатково використовувати 9%-вий оцет;

сода й оцет. Налийте склянку 9%-го оцту і підігрійте його в мікрохвильовці. Він має бути гарячим, але не закипіти. Розчиніть в оцті ложку соди, нанесіть на забруднення і змийте за кілька годин. За цей час наліт розм'якшиться під впливом кислоти;

кола. Чули, напевно, про цей спосіб? Це не жарт, як можна подумати спочатку. Річ у тім, що в складі коли є ортофосфорна кислота. Тому напій теж може очистити унітаз від вапняного нальоту. Але тільки від свіжого, бо відсоток кислоти занадто маленький. Попередньо вичерпайте воду з чаші унітазу і налийте в неї 4-5 літрів кока-коли. Через пару годин потріть стінки йоржиком і спустіть воду.

Дивіться відео, як очистити унітаз від іржі та нальоту.

Побутова хімія

Народні лайфхаки, можливо, і хороші для усунення нальоту, але потребують від вас багато трудовитрат. Також концентровані кислоти не можна застосовувати постійно. Для максимального ефекту і якісного очищення унітазу використовуйте тільки професійні побутові засоби.

Різні засоби для чищення для унітазу можна придбати в супермаркетах. І на відміну від домашніх засобів, вам не доведеться прибирати всю воду з чаші унітазу, адже такі засоби ефективні навіть під водою. Правила їх використання прості. Рясно нанесіть засіб під обідок і внутрішню частину чаші на 30 хвилин. Почистіть унітаз і змийте водою.

Загальні рекомендації з чищення сантехніки

Кілька простих правил допоможуть почистити унітаз і не нашкодити йому:

Дотримуйтесь інструкції до конкретного засобу і суворо дотримуйтеся рекомендацій щодо часу впливу;

Не змішуйте різну побутову хімію, інакше може статися непередбачувана реакція;

Використовуйте для очищення унітазу спеціальну губку або йоржик;

Якщо ви купили новий засіб, спочатку перевірте його на малопомітній ділянці або зменшіть час впливу і подивіться на реакцію сантехніки.

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