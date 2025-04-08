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Як правильно – Ігорьович чи Ігорович: вчителька дала однозначну відповідь

Альона Вороніна
8 квітня 2025, 05:15
178
Досить часто під час вживання по батькові від слова Ігор зустрічається поширена помилка.
Украинский язык, Светлана Чернышева
Як правильно – Ігорьович чи Ігорович/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрін

Ви дізнаєтеся:

  • Як правильно казати – Ігорьович чи Ігорович
  • Якої помилки варто уникати

Під час вживання низки імен досить часто може виникати запитання, як правильно формулювати по батькові від них. До цього списку імен, щодо яких можуть виникнути спірні моменти, можна віднести й ім’я Ігор.

Вчителька української мови і блогерка з Дніпра Світлана Чернишова у своєму YouTube-каналі "Учителька української" пояснила, як правильно казати – Ігорьович чи Ігорович.

"Чому ім'я Ігор, яке належало завжди до твердої групи, перенесли до м'якої групи іменників? Справа в тому, що при відмінюванні "р" стає м'яким. Родовий відмінок – Ігоря, давальний відмінок – Ігорю", – пояснила вчителька.

Вона зазначила, що ніхто ж не обурюється тим, що більшість іменників чоловічого роду з основою на "ер", як секретар, Кобзар, лікар, також належать до м'якої групи – лікаря, секретаря, Кобзаря.

"Хоча ім'я ігор скандинавського походження від Інгвар твердої групи. Але іноді трапляються ось такі метаморфози в українській фонетиці. І, звичайно, якщо група м'яка, то і по батькові хлопчика буде Ігорьович, а не Ігорович. До речі, хто народився до 2019 року з таким ім'ям по-батькові, тому документи змінювати не потрібно", – пояснила Чернишова.

Дивіться відео про те, як правильно – Ігорьович чи Ігорович:

Як розповідав Главред, вчителька української пояснила, що таке окраєць і скиба. Обидва слова стосуються хліба, але не усі знають, що насправді означають такі терміни.

Також раніше вчителька пояснила, як правильно казати – взаємно чи навзаєм. Насправді не всі здогадуються, яке з цих слів казати правильно.

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Хто така Світлана Чернишова?

Світлана Чернишова – вчителька української мови з Дніпра. Вона викладає вже понад 30 років. Стала відомою після того, як почала публікувати навчальні відео з української мови у TikTok, а потім на YouTube.

Станом на початок 2025 року у неї було 102 тисячі підписників на сторінці "Учителька української" у TikTok, а також 41 тисяча підписників на сторінці з такою ж назвою в YouTube.

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українська мова імена чоловічі імена Світлана Чернишова
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