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Де найбільше вітаміну С: названо суперкорисний овоч

Віталій Кірсанов
11 червня 2025, 18:53
377
Усього половина склянки вареної броколі містить 51 мг вітаміну C, що становить 57% від денної норми.
Чому броколі - справжній суперпродукт
Чому броколі - справжній суперпродукт / Колаж Главред, фото flickr (jacqueline, liz west)

Коротко:

  • Чому вітамін C такий важливий
  • Чому броколі - справжній суперпродукт
  • Як додати більше броколі в раціон

Вітамін C - один із найважливіших засобів для підтримки імунної системи. Цей важливий поживний елемент, також відомий як аскорбінова кислота, міститься в багатьох продуктах, зазначає Главред. При згадці про вітамін C ми зазвичай думаємо про цитрусові, проте є й інші джерела, які заслуговують на увагу. Одне з них - броколі. Про це пише Eatingwell.

Автор Youtube-каналу Dr. Berg також розповів, у яких продуктах найбільше вітаміну С.

Всього половина склянки вареної броколі містить 51 мг вітаміну C, що становить 57% від денної норми. Це на 14% більше, ніж у половині грейпфрута, зазначила дієтологиня Джоан Селдж Блейк. Вона пояснила, чому вітамін C і броколі настільки корисні та як частіше включати цей суперпродукт у свій раціон.

Чому вітамін C такий важливий

Потрібен для вироблення колагену. Колаген - це не просто популярна добавка, а головний структурний білок в організмі.

"Колаген - найбільший білок в організмі, тому він необхідний для підтримки здоров'я сполучних тканин", - пояснила Селдж Блейк.

Організм виробляє колаген самостійно, але для цього йому потрібен вітамін C. Тому нестача вітаміну C часто помітна за станом шкіри або ясен.

Підтримує імунну систему. Вітамін C добре відомий як антиоксидант, що допомагає захищати клітини від пошкоджень. Крім того, він необхідний для належного функціонування клітин імунної системи, а також сприяє здоров'ю шкіри - першого захисного бар'єра від інфекцій.

Сприяє здоров'ю очей. З віком здоров'я очей погіршується через оксидативний стрес. Дослідження пов'язують вітаміни A, C і E з профілактикою або сповільненням розвитку катаракти та вікової макулодистрофії. Один з оглядів зазначає, що вітамін C у складі збалансованого харчування може бути ефективнішим, ніж добавки.

Може покращувати здоров'я кишківника. Попередні дослідження показують, що вітамін C може сприяти розмноженню корисних кишкових бактерій і зміцнювати кишкову стінку, підвищуючи вироблення коротколанцюгових жирних кислот. Однак для підтвердження цих результатів потрібні більш масштабні дослідження.

Чому броколі - справжній суперпродукт

Броколі - це не лише джерело вітаміну C, а й потужний комплекс поживних речовин, які допомагають організму краще його засвоювати. За словами дієтолога Дрю Хелмера, продукт має низку корисних властивостей.

Хороше джерело клітковини. Половина склянки вареної броколі містить 3 г клітковини, яка сприяє ситості, а також здоров'ю кишківника, серця і метаболізму.

Містить калій. Половина склянки броколі містить 229 мг калію (близько 5% денної норми). Калій важливий для регуляції тиску і роботи серця.

Багата на фолієву кислоту та вітамін K. Ця ж порція дає 21% добової норми фолату (особливо важливого для вагітних) і 91% вітаміну K, необхідного для згортання крові та здоров'я кісток.

Сприяє засвоєнню заліза. Вітамін C покращує засвоєння заліза з рослинної їжі, тому поєднання броколі з бобами або тофу - чудовий спосіб підтримати рівень цього мікроелемента.

Як додати більше броколі в раціон

Броколі доступна, недорога й універсальна - її легко знайти в будь-якому магазині як у свіжому, так і в замороженому вигляді. Ось кілька ідей.

Запікання або гриль. Полийте броколі олією, додайте спецій і запечіть або приготуйте на грилі. Це смачна страва до салатів, каш або пасти.

Приготування на пару. Корисний гарнір до риби, курятини або вегетаріанських бургерів. Трохи лимонного соку, часнику або трав зроблять смак яскравішим.

Добавка до омлетів і салатів. Так само, як і цвітну капусту, відварену броколі можна подрібнити до стану "рису" - вийде чудова добавка до запіканок, омлетів або салатів.

Сира в салатах і ролах. Наріжте або натріть броколі сирою і використовуйте в салаті, сендвічі або при приготуванні ролів.

Пюре. Подрібнену до стану пюре броколі додайте до супів, соусів або пасти - навіть найвибагливіші діти не помітять, як з'їли овочі.

Дивіться відео про те, в яких продуктах найбільше вітаміну С

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