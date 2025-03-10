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Яка капуста корисніша: броколі чи цвітна - для схуднення і здоров'я

Віталій Кірсанов
10 березня 2025, 20:27
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В обох сортах капусти міститься широкий спектр корисних речовин для організму людини.
Яка капуста корисніша: броколі чи цвітна
Яка капуста корисніша: броколі чи цвітна / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Їжа з Розумом"

Ви дізнаєтеся:

  • БЖУ і вміст корисних речовин в овочах
  • Яка користь для здоров'я

Броколі та цвітна капуста - два популярні овочі, які часто порівнюють за їхніми поживними властивостями та користю для здоров'я. Обидва овочі належать до сімейства хрестоцвітних і володіють унікальними характеристиками, проте є деякі відмінності, які можуть вплинути на вибір між ними. Главред розповість, у чому відмінність між броколі та цвітною капустою.

Автор Youtube-каналу "Їжа з Розумом" також розповів, який овоч кращий для правильного харчування.

Цвітна капуста має солодший смак, а броколі зазвичай злегка гіркуватий. Однак дослідження показали, що сприйняття гіркого смаку броколі залежить від людини.

БЖУ та вміст корисних речовин

Цвітна капуста і броколі низькокалорійні та багаті безліччю важливих вітамінів і мінералів. Ці овочі особливо багаті клітковиною і великою кількістю вітаміну С. Крім того, ці дві хрестоцвітні рослини містять фолієву кислоту, калій, кремній, мідь і марганець.

Ось що міститься в 100 г цвітної капусти:

  • 30 ккал
  • білки 2,5 г
  • жири 0,3 г
  • вуглеводи 4,2 г
  • клітковина 2,1 г
  • вода 90 г
  • вітамін А 3 мкг (0,3% добової норми)
  • вітамін С 70 мг (78% добової норми)
  • вітамін К 16 мкг (13% добової норми)
  • вітамін В9 (фолати) 23 мкг (6% добової норми)
  • кремній 22 мг (73% добової норми)

Співвідношення у цвітної капусти білків, жирів і вуглеводів: 1 : 0,1 : 1,7. Це за усередненої формули співвідношення білків, жирів, вуглеводів: білки - 15-20%, жири - 30%, вуглеводи - 55-60%, тобто приблизно 1:2:3.

Вміст БЖУ і мікроелементів у 100 г броколі:

  • 34 ккал
  • білки 2,8 г
  • жири 0,4 г
  • вуглеводи 4 г
  • клітковина 2,6 г
  • вода 89 г
  • вітамін А 31 мкг (3,4% добової норми)
  • вітамін С 89,2 мг (99% добової норми)
  • вітамін К 101,6 мкг (85% добової норми)
  • вітамін В9 (фолати) 63 мкг (16% добової норми)
  • кремній 78 мг (260% добової норми)

Співвідношення білків, жирів і вуглеводів у броколі: 1 : 0,1 : 1,4.

За вмістом вітамінів А, С і К, цвітна капуста поступається броколі, менше в ній кремнію і фолієвої кислоти. При цьому обидва овочі містять мало вуглеводів, і навіть для людини, яка страждає на діабет, вибір одного чи іншого овоча не матиме великого значення. Крім того, цвітна капуста та броколі мають низький глікемічний індекс, важливий для діабетиків показник. Точні значення глікемічного індексу для цих овочів ще не розраховані якраз через низький вміст у них вуглеводів.

Важливо враховувати, що приготування за високих температур змінює кислотність овочів на більш кислу. Загалом, цвітна капуста і броколі мають однакову кислотність.

Користь для здоров'я

Вміст антиоксидантів

Цвітна капуста та броколі багаті на антиоксиданти. Ці корисні сполуки захищають від хронічних захворювань, можуть зменшити пошкодження клітин і запалення.

Профілактика раку

Цвітна капуста та броколі містять концентровану кількість антиоксидантів, які потенційно можуть допомогти захистити організм від певних видів раку.

Здоров'я серця

Деякі дослідження показують, що додавання в раціон кількох порцій броколі або цвітної капусти може поліпшити здоров'я серця. Це пов'язано з тим, що обидва овочі містять клітковину. Це поживна речовина, що знижує рівень холестерину та артеріального тиску - факторів ризику серцевих захворювань. У деяких дослідженнях на тваринах було показано, що деякі антиоксиданти в цих овочах, такі як сульфорафан, безпосередньо покращують здоров'я серця.

Схуднення

Цвітна капуста і броколі - чудовий вибір для дієти, розрахованої на схуднення. Овочі містять мало калорій, багато клітковини і є відмінним джерелом поживних речовин. Цвітна капуста менш калорійна, але також містить трохи більше цукру.

Цвітна капуста краще підходить для низькокалорійних, знежирених і низьковуглеводних дієт; однак броколі багатша на багато необхідних вітамінів і мінералів. Обидва хрестоцвіти підходять для дієти з низьким глікемічним індексом. Дослідження підтвердили, що підвищене споживання овочів корисне для запобігання довгострокового збільшення ваги.

Варто також зазначити, що деякі дієтологи радять: щоб отримати від вживання капусти максимум користі, вживати в їжу її краще в сирому вигляді або після нетривалої термічної обробки.

Дивіться відео про те, який овоч кращий для правильного харчування.

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