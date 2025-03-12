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Вирощування капусти броколі: коли сіяти насіння на розсаду і як доглядати

Віталій Кірсанов
12 березня 2025, 13:22
96
Багато городників-початківців роблять помилку на етапі посадки.
броколі
Вирощування капусти броколі / колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот з Youtube-каналу "Сад, город своїми руками"

Ви дізнаєтеся:

  • Як правильно виростити розсаду капусти броколі?
  • Як і коли сіяти на розсаду капусту броколі?
  • Коли висаджувати броколі у відкритий ґрунт?

Вибираючи насіння капусти, багато городників віддають перевагу традиційним біло- і червонокачанним сортам, оминаючи увагою броколі. У цього різновиду репутація культури, яку складно виростити, що не гарантує врожаю навіть за найретельнішого догляду. Але це не більше, ніж помилка. "Главред" розповість, на що потрібно звернути увагу, щоб виростити капусту броколі.

Автор Youtube-каналу "Сад, город своїми руками" також розповів, як посіяти капусту броколі.

Як правильно виростити розсаду капусти броколі?

Починати завжди потрібно з купівлі якісного насіння у перевіреного продавця. Воно оброблене фахівцями і не потребує попередньої підготовки до посадки. Якщо ж ви зібрали власний посадковий матеріал, то доведеться трохи поклопотатися. Спочатку його потрібно замочити в теплій воді (15-20 хвилин). Після цього настає етап замочування в розчині марганцівки протягом 7-8 годин. Також є сенс використовувати стимулятори росту для активації проростання. Далі черга холодильника - насіння слід тримати там цілу добу. Після цього його потрібно висушити на серветці. Можна вважати, що посадковий матеріал готовий до нового життя.

Як і коли сіяти на розсаду капусту броколі?

Щоб зрозуміти, коли потрібно сіяти капусту броколі, слід враховувати, що розсада вирощується приблизно півтора місяця. Висаджують у відкритий ґрунт в Україні її не раніше першої половини травня. Отже, займатися посівом можна вже в середині-кінці березня. Для посадки знадобиться ящик або будь-яка інша ємність з невисокими бортиками. Ґрунтосуміш в ідеалі має бути на основі торфу з додаванням рівних частин дернової землі та піску. Її можна приготувати самостійно. Також варто пам'ятати про важливість дезінфікування землі. Якщо не хочете витрачати час і сили, то вибирайте між спеціальним субстратом для розсади й універсальним варіантом. Насіння занурюється в ґрунт на глибину не більше 1 см. При цьому важливо дотримуватися інтервалів - по 2,5-3,5 см.

Які умови вирощування капусти броколі?

Новоспечену посадку потрібно відразу ж щедро обприскати за допомогою розпилювача. Ємність із посадженим насінням слід накрити плівкою і залишити в спокої приблизно на тиждень. Бажано, щоб температура в приміщенні була кімнатною або трохи вищою. Якщо істотно нижча - будуть проблеми. А ось коли крізь субстрат проклюнулося життя, температуру повітря слід знизити до +10 ºC...+15ºC. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт був трохи вологим. Те, скільки росте броколі на етапі формування розсади, частково залежить і від вологості повітря. Вона має бути злегка підвищеною.

Коли висаджувати броколі у відкритий ґрунт?

Приблизно через два тижні проводиться планова пікіровка розсади. Це процедура, коли кожен сіянець переноситься в окрему ємність. Для вашої ж зручності можете пускати в хід практичні торф'яні горщики. Вони зручні тим, що рослини прямо в них можна пересаджувати у відкритий ґрунт. Приблизно за 10-15 днів до цього варто загартовувати броколі, тобто на деякий час виставляти на вулицю. Це підвищить стресостійкість розсади і її здатність переносити перепади температури. Якщо сіянці обзавелися повноцінними 5 або 6 листочками - вірний знак, що вони готові до пересадки на постійне місце. Як ми вже говорили, це відбувається на початку або в середині травня. Враховуйте фактор погоди - якщо весна видалася холодною і є ймовірність повторних заморозків, то поспішати не варто.

Як посадити капусту броколі?

Багато городників-початківців роблять помилку на етапі посадки. Вона полягає в неправильному виборі ділянки. Вкрай не рекомендується висаджувати броколі на тому місці, де в минулому сезоні росла будь-яка капуста. Також поганий урожай може бути після редиски, помідорів і буряка. А ось оптимальними попередниками вважаються представники бобових, морква та огірки. Важливу роль відіграє якість ґрунту. Бажано ще восени його підготувати - перекопати і удобрити компостом. Броколі - досить сонцелюбна капуста. Затінювати на етапі дозрівання її не обов'язково (хіба що тільки якщо спека занадто сильна), але посадку краще виконувати в день, коли немає сонячної активності або під вечір. На ділянці потрібно робити неглибокі лунки (інтервали становлять 40-60 см). Перед зануренням розсади в ямки добре полити і в ідеалі додати добриво: є спеціальні варіанти для розсади і для городу.

Дивіться відео про те, як посіяти капусту броколі

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