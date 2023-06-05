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"Це що таке": у Києві пронісся величезний смерч на воді

Марія Тупік
5 червня 2023, 22:46 оновлено 5 червня, 22:53
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На кадрах, які з'явилися в Мережі видно, як над водою піднімається справжній смерч, який ще називають торнадо над водою.
Смерч в Києві
Смерч в Києві / Колаж Главред, фото скріншот

У понеділок, 5 червня, в Києві помітили неймовірне природне явище.

Відпочиваючі помітили на озері Вербне, що на Оболоні, рідкісне природне явище — водяне торнадо.

Відео було опубліковано в соцмережах.

відео дня

На кадрах видно, як над водою піднімається справжній смерч, який ще називають торнадо над водою.

Він був невеликий і не злякав відпочиваючих, а навпаки — здивовані люди почали все знімати на відео.

"Вперше в житті таке бачу. Що це таке", – каже відпочивальник.

Торнадо на воді в Києві
Торнадо на воді в Києві / скріншот

Водяні смерчі або торнадо

Фахівці кажуть, що торнадо над водою утворюються з мезоциклонів способом, фактично ідентичним наземним торнадо у зв'язку з сильними грозами.

Торнадо, що переміщається від землі до водойми, також буде вважатися водяним смерчем.

Примітно, що в Києві дощу і грози в цей момент не було.

Як раніше повідомляли, в Росії в Забайкальському краї пронісся вогненний смерч. Як пишуть росЗМІ, смерч утворився після бурхливої степової пожежі.

Як повідомляють очевидці, в такому смерчі вогонь все спалює і зупинити його неможливо ніякими методами.

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