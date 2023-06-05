"Це що таке": у Києві пронісся величезний смерч на воді

У понеділок, 5 червня, в Києві помітили неймовірне природне явище.
Відпочиваючі помітили на озері Вербне, що на Оболоні, рідкісне природне явище — водяне торнадо.
Відео було опубліковано в соцмережах.
На кадрах видно, як над водою піднімається справжній смерч, який ще називають торнадо над водою.
Він був невеликий і не злякав відпочиваючих, а навпаки — здивовані люди почали все знімати на відео.
"Вперше в житті таке бачу. Що це таке", – каже відпочивальник.
Водяні смерчі або торнадо
Фахівці кажуть, що торнадо над водою утворюються з мезоциклонів способом, фактично ідентичним наземним торнадо у зв'язку з сильними грозами.
Торнадо, що переміщається від землі до водойми, також буде вважатися водяним смерчем.
Примітно, що в Києві дощу і грози в цей момент не було.
Як раніше повідомляли, в Росії в Забайкальському краї пронісся вогненний смерч. Як пишуть росЗМІ, смерч утворився після бурхливої степової пожежі.
Як повідомляють очевидці, в такому смерчі вогонь все спалює і зупинити його неможливо ніякими методами.
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