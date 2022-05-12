Під Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явища

У Києві ураган спричинив за собою відключення світла.
Увечері, 12 травня, в Києві та області почався справжній "апокаліпсис". На столицю різко налетів ураган, потужний штормовий вітер і дощ.
Крім того, в Київській області очевидці повідомили, що пронісся смерч.
Природне явище зафіксували в селі Мартусівка, Бориспільського району. Телеграм-канали опублікували відео смерчу.
Також, у Києві ураган спричинив за собою відключення світла.
Очевидці поширювали відео і фотографії негоди в столиці. Сильний вітер обламав дерева в багатьох районах столиці.
Також зламалася липа, яка росла на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії. За легендою її посадив митрополит Петро Могила в 1635 році. Липа мала статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення, а обхват стовбура дерева становив 5 м.
Київські регіональні електромережі ДТЕК повідомили про численні обриви електромереж в області і попросили місцевих жителів не наближатися в разі виявлення обривів до проводів на відстані 8 метрів і менше.
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