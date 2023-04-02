"Зупинити було неможливо": у Росії пронісся величезний вогняний смерч

Місцева влада запевняє, що вогненний смерч не дістався до поселень, а пожежу вже ліквідовано.

Смерч в Росії / скріншот, pixabay

У Росії в Забайкальському краї пронісся вогненний смерч. Як пишуть росЗМІ, смерч утворився після бурхливої степової пожежі.

Як повідомляють очевидці, в такому смерчі вогонь все спалює і зупинити його неможливо ніякими методами.

"У такому смерчі вогонь, як у горні, все спалює, все пожирає, і зупинити його неможливо ніякими методами", - сказав очевидець.

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Місцева влада запевняє, що вогненний смерч не дістався до поселень, а пожежу вже ліквідовано.

Вогняний смерч - що відомо

Як кажуть фахівці, вогняні смерчі виникають при появі декількох вогнищ загоряння і сильного нагрівання повітря над ними.

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