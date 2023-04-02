"Зупинити було неможливо": у Росії пронісся величезний вогняний смерч

Місцева влада запевняє, що вогненний смерч не дістався до поселень, а пожежу вже ліквідовано.
У Росії в Забайкальському краї пронісся вогненний смерч. Як пишуть росЗМІ, смерч утворився після бурхливої степової пожежі.
Як повідомляють очевидці, в такому смерчі вогонь все спалює і зупинити його неможливо ніякими методами.
"У такому смерчі вогонь, як у горні, все спалює, все пожирає, і зупинити його неможливо ніякими методами", - сказав очевидець.
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Місцева влада запевняє, що вогненний смерч не дістався до поселень, а пожежу вже ліквідовано.
Вогняний смерч - що відомо
Як кажуть фахівці, вогняні смерчі виникають при появі декількох вогнищ загоряння і сильного нагрівання повітря над ними.
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Автор: Марія Тупік