Експерти назвали 5 найкращих і найгірших продуктів для жінок 50+ років

Топ-5 продуктів для жінок після 50 років

П'ять продуктів, які потрібно виключити після 50 років

Незначні зміни в харчуванні можуть допомогти зменшити запалення і впоратися з іншими проблемами зі здоров'ям, які можуть виникнути з віком. Дієтологи рекомендують вживати в їжу продукти, які містять антиоксиданти, клітковину, кальцій, корисні жири і білок, пише Главред.

Автор Youtube-каналу "Катя Медушкіна" розповіла про п'ять продуктів, які потрібно виключити після 50 років.

Портал EatingWell також розповідає про п'ять найкращих продуктів, які варто вживати в їжу після 50 років.

1. Ягоди

Чорниця, ожина, полуниця, малина - всі вони багаті на антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення і сприяють здоровому старінню.

Ягоди - ключовий елемент дієти MIND - режиму харчування, розробленого для профілактики деменції та інших форм зниження когнітивних функцій.6

2. Квасоля

Квасоля містить пептиди, поліфеноли та сапоніни, які мають протизапальні властивості.

"Вживання суміші бобових забезпечує більш тривале відчуття ситості та допомагає боротися з надлишковим запаленням в організмі", - каже дієтолог-нутриціолог Заріель Грульон.

Ба більше, квасоля багата на клітковину, яка підтримує здоровий мікробіом кишківника, що може допомогти впоратися з проблемами кишківника, пов'язаними з менопаузою. Вона також є джерелом цінного рослинного білка, який допомагає запобігти віковій втраті м'язової маси.

3. Темно-зелені листові овочі

"Темно-зелені листові овочі, як-от шпинат, капуста кейл, крес-салат, багаті корисними поживними речовинами та фітохімічними речовинами, що знімають запалення і допомагають знизити окислювальний стрес", - каже дієтологиня Сіма Шах. До них належать вітаміни A, C, E і K, а також потужні поліфеноли.

Темна листова зелень також особливо багата на мінерали, необхідні для будівництва кісток, такі як кальцій, магній і калій, каже Шах.

4. Лосось

Лосось варто додати до свого раціону, оскільки він багатий на омега-3 - жирні кислоти, відомі своїми протизапальними властивостями.

"Вживання однієї-двох порцій жирної риби на тиждень може підтримати здоров'я серця, зменшити скутість, пов'язану з артритом, і допомогти зберегти функцію мозку. Це джерело високоякісного білка і вітаміну D - двох поживних речовин, які підтримують м'язову масу і міцність кісток", - каже Ліззі О'Коннор, магістр наук, сертифікований дієтолог.

5. Горіхи

Жменька горіхів містить безліч антиоксидантів і корисних для серця поживних речовин, як-от фітостероли, селен, магній, токофероли, поліфеноли, ненасичені жири й клітковина.

Завдяки своєму багатому поживному складу горіхи допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань. Мигдаль і волоські горіхи особливо корисні для зменшення запалення, а бразильські горіхи допомагають знизити окислювальний стрес. Особливо якщо ви не їсте рибу, варто додати волоські горіхи до свого раціону завдяки вмісту омега-3 жирних кислот, які борються із запаленням.

Хто такий дієтолог? Дієтолог - фахівець у галузі дієтології, що відповідає академічним і професійним вимогам. Лікар-дієтолог є експертом з харчових продуктів і харчування при захворюваннях. Дієтологи працюють на різних клінічних базах і дають рекомендації пацієнтам з питань правильного харчування, здорового способу життя або ставлять цілі з метою досягнення певних результатів, пов'язаних зі здоров'ям, пише Вікіпедія.

