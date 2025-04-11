Що з'їсти на ніч для спокійного сну: ці продукти працюють краще за снодійне

Дієтологи зазвичай радять уникати переїдання ввечері, але є продукти, які допомагають засинати.

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Що з'їсти на ніч для спокійного сну / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Все про Здоров'я"

Ви дізнаєтеся:

Що їсти, щоб краще спати

Список продуктів

Немає нічого гіршого, ніж вимкнути світло, лягти на зручну подушку, заплющити очі - і зрозуміти, що ви не можете заснути. Якою б не була причина - стрес, кофеїн, надлишок алкоголю, температура в спальні - брак якісного сну збільшує ризик депресії, збільшення ваги та ожиріння. Утім, є дещо, що може допомогти цій проблемі.

Дієтологи зазвичай радять уникати переїдання ввечері, оскільки це може порушити сон і травлення, але є продукти, які допомагають засинати. Главред розповість, що можна їсти перед сном, щоб краще спати.

Авторка Youtube-каналу "Все про Здоров'я" також розповіла, що з'їсти перед сном, щоб швидко заснути міцним сном.

Що їсти, щоб краще спати

У дослідженні 2012 року вчені виявили, що магній знижує рівень гормону стресу (кортизолу) і регулює рівень гормону сну (мелатоніну) і, як результат, покращує сон. Крім того, було виявлено, що люди, в раціоні яких достатньо магнію, мають значно менший ризик розвитку діабету 2 типу. І, хоча немає жодних конкретних доказів того, що раціон здатний якимось чином поліпшити сон, усе-таки експерти назвали низку продуктів, які можна вживати пізно вночі, пише британський таблоїд Express.co.uk.

Спортивний дієтолог, військовий інструктор з фізпідготовки Бенджамін Бантінг склав список із п'яти таких продуктів.

Банани

В одному фрукті - близько 45 мг калію і магнію, які, за словами Бенджаміна, знімають стрес, дарують розслаблення і сприяють більш якісному сну. Тож, якщо ви досі сумніваєтеся, чи можна їсти банани перед сном - сміливо їжте, а краще приготуйте коктейль з одного банана і чашки молока.

Сир, йогурт і молоко

Любителям сиру буде приємно дізнатися, що ваш улюблений перекус поряд з іншими молочними продуктами - це багате джерело триптофану - амінокислоти, необхідної для вироблення гормонів серотоніну і мелатоніну. Перший знижує рівень стресу, другий, як уже говорили, - гормон сну. Також молочні продукти містять багато кальцію, що також сприяє виробленню мелатоніну.

Вівсяна каша

Чи можна їсти вівсянку перед сном? Хоча цю кашу прийнято їсти зранку, вона також може стати ідеальним перекусом на ніч глядячи. Вівсянка містить аміноксилотутриптофан, а також кальцій, магній, фосфор, кремній і калій, які, за словами експерта, можуть поліпшити якість сну.

Вишня

Якщо ви колись задавалися питанням, чи можна їсти вишню перед сном, то маєте добрі новини: вишня також допомагає добре спати, а ще зменшує запалення, бо містить мелатонін. Бенджамін радить з'їдати перед сном свіжу, заморожену або сушену вишню. Вишневий сік також є хорошим варіантом, тим паче, що зараз його можна знайти практично в будь-якому магазині.

Цільнозерновий хліб (із цільнозернового борошна)

Скибочка цільнозернового хліба з маслом містить складні вуглеводи, які, своєю чергою, сприяють якісному сну. Такий хліб також багатий на магній - він допомагає м'язам розслабитися.

Дивіться відео про те, що з'їсти перед сном, щоб швидко заснути міцним сном

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