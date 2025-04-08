Ціни обваляться: експерт сказав, коли в Україні подешевшають базові продукти

Популярні овочі подешевшають у серпні-вересні.

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Овочі в Україні подешевшають наприкінці літа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Коли в Україні подешевшають овочі

Чому ростуть ціни на продукти в Україні

В Україні можуть подешевшати деякі овочі через появу ранньої продукції на ринку. Про це в коментарі Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Експерт зазначив, що варто очікувати впливу сезонного фактора. Однак, він нагадав, що ціни на овочі в зимовому сезоні 2024-2025 років продемонстрували одне з найсуттєвіших зростань, зокрема подорожчали як овочі для борщу, так і огірки та помідори.

"Відповідно, перед українськими родинами сьогодні постає питання – хто може собі дозволити овочі. Тому є очікування, що від пропозиції ранніх овочів, які будуть надходити від тепличних господарств, а пізніше й ранні овочі, які вирощуватимуться у відкритому ґрунті, ціна знизиться", - пояснив Марчук.

Дивіться відео, в якому експерт Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають в найближчі місяці:

За його словами, пік зниження цін на овочі настане в серпні-вересні, коли буде ще більше пропозиції, вирощених у відкритому ґрунті.

При цьому він додав, що ціни на інші види продуктів багато в чому залежні від фактора співвідношення гривні до долара, інфляції, ціни на зернові, тому на найближчі півроку спрогнозувати їх дуже важко.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, за прогнозом заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, ціни на яйця до Великодніх свят будуть триматися досить високими. А далі за рахунок і теплих днів, і пропозиції від домашніх господарств ми побачимо зниження ціни на яйця на 20%, а подекуди й 30%, якщо відштовхуватися від ціни, яка є станом на сьогодні.

Тим часом говорити про зниження ціни на свинину чи яловичину найближчим часом не доводиться. Навпаки, у пік свят - великодніх і травневих - ціни на ці види м'яса ще зростуть приблизно на 10%, вважає Марчук.

А от ціни на популярні овочі знизилися. Основною причиною стало поєднання слабкого попиту та сезонної пропозиції.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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