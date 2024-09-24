УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Що буде, якщо присідати щодня: як змінюється життя від простої вправи

Олена Кюпелі
24 вересня 2024, 11:37
271
Ця базова, але ефективна вправа працює з багатьма групами м'язів.
Присідання мають безліч переваг для здоров'я
Присідання мають безліч переваг для здоров'я / Колаж Главред, фото Pixabay

Як змінюється тіло, якщо присідати щодня? Щоденне виконання присідань зміцнює м'язи, підвищує гнучкість і збільшує силу корпусу. Вони також покращують кровообіг, допомагають спалювати жир, збільшують щільність кісток і покращують психічне здоров'я, полегшуючи повсякденні дії та покращуючи загальне самопочуття.

Про це повідомляє Times Now.

Присідаючи щодня, ви можете отримати позитивний вплив на своє тіло і здоров'я. Ця базова, але ефективна вправа працює з багатьма групами м'язів, збільшуючи силу, гнучкість і витривалість.

відео дня

Як присідання впливають на фігуру:

Збільшує силу та ріст м'язів

Присідання зазвичай націлені на нижню частину тіла, особливо на квадрицепси, підколінні сухожилля, сідниці та ікри. Виконуючи присідання щодня, ви кидаєте виклик цим м'язам, що призводить до мікроскопічних розривів у м'язових волокнах. Під час відпочинку ці волокна заживають і стають сильнішими та більшими, що призводить до збільшення м'язової маси та сили. Згодом це покращує не тільки ваш зовнішній вигляд, а й ваші результати в інших фізичних заняттях.

Покращує гнучкість

Регулярне присідання покращує гнучкість суглобів, особливо стегон, колін і щиколоток. Ідеальне присідання вимагає повного діапазону руху, що розтягує і зміцнює зв'язки, сухожилля і м'язи, що оточують ці суглоби. Покращена гнучкість знижує ймовірність отримання травми і може підвищити продуктивність в інших вправах і повсякденній діяльності.

Покращує кровообіг

Присідання збільшують приплив крові по всьому тілу. Покращений кровообіг збільшує транспорт поживних речовин і кисню до тканин, що необхідно для росту і відновлення м'язів. Покращений кровообіг сприяє виведенню забруднювальних речовин, що може призвести до поліпшення загального стану здоров'я та енергії.

Збільшує силу корпусу

Присідання в основному є вправою для нижньої частини тіла, але вони також стимулюють основні м'язи, такі як черевний прес і спину. Присідання послідовно зміцнюють ці м'язи, що призводить до поліпшення постави і балансу. Сильний корпус життєво важливий для зниження ризику травм, особливо в нижній частині спини, і корисний практично для всіх видів фізичної активності.

Сприяє спалюванню жиру і втраті ваги

Чи можна прибрати живіт за допомогою присідань? Присідання - це високоінтенсивна вправа, яка спалює багато калорій. Крім того, збільшення м'язової маси, пов'язане з регулярним присіданням, збільшує швидкість метаболізму в стані спокою, даючи змогу спалювати більше калорій, навіть коли ви не займаєтеся спортом.

Це може бути особливо корисно для втрати ваги і управління нею, оскільки збільшення м'язової маси сприяє більш ефективному спалюванню жиру.

Покращує щільність кісток

Тренування з обтяженнями, такі як присідання, покращують як м'язи, так і кістки. Присідання створюють навантаження на кістки, стимулюючи клітини, які формують кістки, що може сприяти підвищенню щільності кісток. Це особливо важливо з віком, оскільки допомагає уникнути остеопорозу.

Покращує повсякденну діяльність

Присідання імітують різні повсякденні дії, включно із сидінням і стоянням, нахилами для підйому предметів і підйомом предметів. Присідання покращують вашу силу, гнучкість і рівновагу, роблячи звичайні дії простішими і менш імовірними для отримання травм.

Покращує спортивні результати

Присідання - це фундаментальна вправа, яка допомагає гравцям краще виступати в різних видах спорту. Регулярні присідання можуть збільшити вашу силу, потужність і витривалість у видах спорту, що вимагають бігу, стрибків або вибухових рухів.

Покращує здоров'я серцево-судинної системи

Присідання, як і серцево-судинні вправи, підвищують частоту серцевих скорочень у разі регулярного виконання. Згодом це може допомогти поліпшити здоров'я серця за рахунок зниження артеріального тиску, рівня холестерину і ризику серцево-судинних захворювань.

Покращує психічне здоров'я

Вправи, особливо присідання, змушують мозок виробляти ендорфіни, які діють як природні знеболювальні та піднімають настрій. Регулярна фізична активність може допомогти полегшити смуток і занепокоєння, поліпшити сон і підвищити загальне самопочуття.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

схуднення новини спорту
Реклама

Головне за день

Запрошення України до НАТО: в Зеленського розкрили частину "плану перемоги"

Запрошення України до НАТО: в Зеленського розкрили частину "плану перемоги"

13:03 Україна
США переходять "червоні лінії" РФ: у FT розкрили страхи Кремля та яку відповідь готують

США переходять "червоні лінії" РФ: у FT розкрили страхи Кремля та яку відповідь готують

11:55 Україна
Зруйнували місто, рухаються у фланг: в ЦПД розповіли про наступ РФ на Вугледар

Зруйнували місто, рухаються у фланг: в ЦПД розповіли про наступ РФ на Вугледар

11:22 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання 83730

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп 30917

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп

Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря 15923

Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

Дуже важливі прикмети: які двері не можна замикати 24 вересня 14253

Дуже важливі прикмети: які двері не можна замикати 24 вересня

Останні новини

13:03

Запрошення України до НАТО: в Зеленського розкрили частину "плану перемоги"

13:03

Як протидіяти коригованій авіабомбі УПМБ Д-30СН: Згурець розповів важливі деталі

12:40

Жириновського прив'язували: син українофоба розповів про останні дні політика у муках

12:26

Китайські бронемашини помітили на фронті: на який дивний крок вперше пішов Пекін

12:25

Чи можна заморозити сметану: цікава хитрість для господиньВідео

Ліміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтняЛіміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтня
12:07

Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через "питання Волині"

12:00

"Там люблять селитися росіяни": у мережі показали, де розташована квартира Олега Винника

11:55

США переходять "червоні лінії" РФ: у FT розкрили страхи Кремля та яку відповідь готують

11:47

Справжні миротворці: 3 знаки зодіаку, які вирішать будь-який конфлікт

Реклама
11:37

Що буде, якщо присідати щодня: як змінюється життя від простої вправи

11:22

Зруйнували місто, рухаються у фланг: в ЦПД розповіли про наступ РФ на Вугледар

11:14

В Україні можуть зрости ціни на інтернет: чи покращиться якість послуг - експерт

11:13

Долар подорожчає вже в жовтні 2024 року: скільки коштуватиме валюта

10:57

Китайський гороскоп на завтра 25 вересня: Козлам - гнів і образа, Свиням - смуток

10:56

У жовтні різко виростуть ціни на хліб: експерти назвали важливі причини

10:43

Здивують неабиякою чистотою: чим відмити білі шви між плиткою - копієчний засіб

10:41

Головна логістична дорога на Харківщині під вогневим контролем РФ - військовий

10:03

Простіше і швидше вже нікуди: як зварити буряк за 15 хвилин

09:56

РФ хоче занурити Україну в темряву та холод: Боррель зробив важливу заяву

09:56

Смертоносна українська бригада може опинитися в оточенні під Вугледаром - Forbes

Реклама
09:45

"Були проблеми зі здоров'ям": Ольга Навроцька розповіла, чому не хоче мати дітей

08:58

РФ випустила по Україні 4 ракети та 81 "Шахед": скільки цілей збила ППО

08:57

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим

08:53

Дві години армія РФ била по Запоріжжю: загинула людина, ще шестеро - постраждалиФотоВідео

08:26

"Знімав штани на російських каналах": відомий український співак висловився про Потапа

08:13

Трамп зробив скандальну заяву про Зеленського на тлі його візиту до СШАВідео

08:12

Цікавить капітуляція України: чому РФ симулює інтерес до переговорів – ISW

08:10

Економічний план Гарріс: що там і за що його критикують?Погляд

07:38

"Не залежить від Путіна": Зеленський у США розповів про "план перемоги" конгресменамВідео

07:28

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд

06:52

Зеленський у США зробив гучну заяву про завершення війни

06:10

"Референдум ООН" для Криму: що це такеПогляд

05:10

Усі яйця будуть цілі: 2 перевірених методи, що робити, щоб кури не їли яєцьВідео

04:29

Геть за двері: Росію можуть усунути від участі у Генасамблеї ООН до кінця війни

04:00

Пальчики оближеш: скумбрія за цим рецептом перевершить будь-яку рибу - простий рецептВідео

03:56

Складна головоломка: потрібно знайти коня без хвоста за 5 секунд

03:46

"Треба бути реалістом": президент Чехії заговорив про передачу українських територій РФ

03:33

46-річний учитель початкової школи зробив "ганебне зізнання": що він сказав

02:43

Як видалити старий силіконовий герметик: простий спосіб з ідеальним результатом

01:30

Удари по Москві та Пітеру: генерал зі США натякнув на ймовірні цілі ЗСУ

Реклама
01:01

Запоріжжя під повторним обстрілом: є загиблі та поранені

23 вересня, понеділок
23:57

"Влада готується до перемовин": Краєв розкрив, чому найближчі місяці стануть вирішальними

23:52

Список із 250 цілей: експерт - про об'єкти РФ, які можуть опинитися під ударомВідео

23:31

"Майданчик для гарантування безпеки": Зеленський зустрівся з Шольцом у США

22:53

"Морально не можу собі дозволити": відомий український ведучий пояснив, що робить за кордоном

22:48

Знайти 5 лимонів на картинці зможе лише геній: надзвичайна загадка на уважність

22:27

Школярі в Україні навчатимуться на рік довше: у МОН назвали причину

22:10

Зима буде складною для України: Блінкен видав серйозну заяву

21:56

Найкраща подруга Наталії Могилевської висловилася про її прийомних дітей - деталі

21:21

"Не схвалювали": президент Ірану видав нахабну заяву щодо війни РФ з Україною

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти