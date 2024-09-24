Що буде, якщо присідати щодня: як змінюється життя від простої вправи

Ця базова, але ефективна вправа працює з багатьма групами м'язів.

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Присідання мають безліч переваг для здоров'я / Колаж Главред, фото Pixabay

Як змінюється тіло, якщо присідати щодня? Щоденне виконання присідань зміцнює м'язи, підвищує гнучкість і збільшує силу корпусу. Вони також покращують кровообіг, допомагають спалювати жир, збільшують щільність кісток і покращують психічне здоров'я, полегшуючи повсякденні дії та покращуючи загальне самопочуття.

Про це повідомляє Times Now.

Присідаючи щодня, ви можете отримати позитивний вплив на своє тіло і здоров'я. Ця базова, але ефективна вправа працює з багатьма групами м'язів, збільшуючи силу, гнучкість і витривалість.

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Як присідання впливають на фігуру:

Присідання зазвичай націлені на нижню частину тіла, особливо на квадрицепси, підколінні сухожилля, сідниці та ікри. Виконуючи присідання щодня, ви кидаєте виклик цим м'язам, що призводить до мікроскопічних розривів у м'язових волокнах. Під час відпочинку ці волокна заживають і стають сильнішими та більшими, що призводить до збільшення м'язової маси та сили. Згодом це покращує не тільки ваш зовнішній вигляд, а й ваші результати в інших фізичних заняттях.

Регулярне присідання покращує гнучкість суглобів, особливо стегон, колін і щиколоток. Ідеальне присідання вимагає повного діапазону руху, що розтягує і зміцнює зв'язки, сухожилля і м'язи, що оточують ці суглоби. Покращена гнучкість знижує ймовірність отримання травми і може підвищити продуктивність в інших вправах і повсякденній діяльності.

Присідання збільшують приплив крові по всьому тілу. Покращений кровообіг збільшує транспорт поживних речовин і кисню до тканин, що необхідно для росту і відновлення м'язів. Покращений кровообіг сприяє виведенню забруднювальних речовин, що може призвести до поліпшення загального стану здоров'я та енергії.

Присідання в основному є вправою для нижньої частини тіла, але вони також стимулюють основні м'язи, такі як черевний прес і спину. Присідання послідовно зміцнюють ці м'язи, що призводить до поліпшення постави і балансу. Сильний корпус життєво важливий для зниження ризику травм, особливо в нижній частині спини, і корисний практично для всіх видів фізичної активності.

Чи можна прибрати живіт за допомогою присідань? Присідання - це високоінтенсивна вправа, яка спалює багато калорій. Крім того, збільшення м'язової маси, пов'язане з регулярним присіданням, збільшує швидкість метаболізму в стані спокою, даючи змогу спалювати більше калорій, навіть коли ви не займаєтеся спортом.

Це може бути особливо корисно для втрати ваги і управління нею, оскільки збільшення м'язової маси сприяє більш ефективному спалюванню жиру.

Тренування з обтяженнями, такі як присідання, покращують як м'язи, так і кістки. Присідання створюють навантаження на кістки, стимулюючи клітини, які формують кістки, що може сприяти підвищенню щільності кісток. Це особливо важливо з віком, оскільки допомагає уникнути остеопорозу.

Присідання імітують різні повсякденні дії, включно із сидінням і стоянням, нахилами для підйому предметів і підйомом предметів. Присідання покращують вашу силу, гнучкість і рівновагу, роблячи звичайні дії простішими і менш імовірними для отримання травм.

Присідання - це фундаментальна вправа, яка допомагає гравцям краще виступати в різних видах спорту. Регулярні присідання можуть збільшити вашу силу, потужність і витривалість у видах спорту, що вимагають бігу, стрибків або вибухових рухів.

Присідання, як і серцево-судинні вправи, підвищують частоту серцевих скорочень у разі регулярного виконання. Згодом це може допомогти поліпшити здоров'я серця за рахунок зниження артеріального тиску, рівня холестерину і ризику серцево-судинних захворювань.

Вправи, особливо присідання, змушують мозок виробляти ендорфіни, які діють як природні знеболювальні та піднімають настрій. Регулярна фізична активність може допомогти полегшити смуток і занепокоєння, поліпшити сон і підвищити загальне самопочуття.

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