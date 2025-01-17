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Що буде, якщо їсти банани щодня: наскільки калорійний фрукт

Віталій Кірсанов
17 січня 2025, 15:14
244
Банан - один із найкорисніших фруктів. Він має помірну солодкість і містить багато необхідних організму поживних речовин.
банани
Що буде, якщо їсти банани щодня / колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube-каналу "Здорова Людина"

Ви дізнаєтеся:

  • Банани можуть допомогти, коли ви хворі
  • Банани можуть допомогти у втраті ваги
  • Факти про банани, які мотивують вас їх їсти
  • Банани подарують вам радість

Банани є дуже корисними фруктами. Вони містять багато поживних речовин і є відмінним вибором для здорового харчування, пише verywellhealth.com.

Автор YouTube-каналу "Здорова Людина" також розповіла, що буде, якщо їсти банани щодня.

Фахівці визначили найважливіші переваги бананів, коли їх вживання може бути особливо корисним.

Банани можуть допомогти, коли ви хворі. Банани мають м'який смак і м'яку текстуру, які легко засвоюються. Вони також містять безліч вітамінів і мінералів, які допоможуть вам насититися, не займаючи багато місця в шлунку.

Банани можуть допомогти у втраті ваги. Включення більшої кількості бананів у свій раціон може бути гарною ідеєю, якщо ви намагаєтеся схуднути. Вони від природи солодкі, що може допомогти задовольнити деяку тягу до солодкого, особливо вночі. Вони також містять клітковину і резистентний крохмаль, які допомагають вам насичуватися, не підвищуючи рівень цукру в крові. Що зеленіший банан, то більше в ньому резистентного крохмалю.

Крім того, банани містять антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від окисного стресу і пошкоджень, що сприяють розвитку хвороб.

Також банани чудово підходять для відновлення після тренувань, оскільки вони містять магній і калій - два електроліти, яких спортсмени часто потребують поповнення після інтенсивного тренування.

Як уточнює лікар зі США Люсія Гарсія, банани - не калорійні (порівняно з багатьма іншими продуктами). Один банан середнього розміру важить близько 100 грамів і містить близько 80 калорій, пише Quora.

"З'їдання 2-3 бананів на день не зробить вас товстим", - заявляє лікар.

Факти про банани, які мотивують вас їх їсти

Банани багаті на вуглеводи і є найкращим джерелом калію та вітаміну А.

Банан має низький глікемічний індекс - 51.

100 грамів банана містять:

  • 75 грамів води,
  • 1,32 грама білка,
  • 0,58 грама жиру,
  • 19,3 грама вуглеводів,
  • 0,82 мг харчових волокон,
  • 9,3 мг кальцію,
  • 8,5 мг фосфору,
  • 0,55 мг заліза,
  • 0,24 мг каротину,
  • 10,3 мг вітаміну B,
  • 6 мг вітаміну B20,
  • 0,78 мг ніацину.

Банани подарують вам радість

Крім того, банани містять триптофан, який під час потрапляння в організм перетворюється на серотонін. Серотонін допомагає природним чином регулювати настрій, може зробити людей розслабленими та щасливими. Тому банани називають "щасливими фруктами".

Банани відомі високим вмістом калію, який позитивно впливає на забезпечення та відновлення енергії.

"2-3 банани можуть забезпечити достатньо енергії для 2 годин енергійних вправ. Не дивно, що багато відомих спортсменів віддають перевагу бананам", - підсумувала лікарка.

Дивіться відео про те, що буде, якщо їсти банани щодня

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Які є види бананів?

У багатьох країнах банани є одним з основних джерел харчування. Їстівні сорти бананів умовно поділяються на дві основні групи: десертні, що вживаються головним чином у сирому або сушеному вигляді, і плантайни (або платано), які перед вживанням потребують термічної обробки.

М'якоть десертних сортів дуже солодка на смак, містить велику кількість вуглеводів, вітаміну C і деякі потрібні для організму мінеральні речовини, такі як фосфор, залізо, калій, кальцій і магній.

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