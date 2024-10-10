Автомобільна шина і трішки фантазії: як зробити стильну клумбу для квітів

У часи дитинства покоління 90-х та 2000-х створення клумб зі старих автомобільних шин було дуже популярним, однак зазвичай це виглядало гнітюче. Зараз теж можна зробити клумбу з використанням непотрібної шини, але вже в сучасному і стильному виконанні. Користувач TikTok під ніком @freaky_home_and_garden поділився, як втілити такий стильний задум.
@freaky_home_and_garden Opona, lina, klej montażowy, płyta osb i kółka. Nowa nietuzinkowa doniczka wjeżdża na salony ? Środek został wyłożony folią i dodatkowo trafiła tam misa ? Co sądzicie o takim rozwiązaniu? #kwietnik#diy#garden#diyprojects#crafts#wrzosy#autumn#natarasie#ogrodoweinspiracje#gardennails#gardeninspiration#diydecor#diytutorial#diycrafts#home#polishboy#poland#nature#mydiymydecor#decor#lineart#wrzesień#september#gartenliebe#eko#recycling♬ Hip Hop Background(814204) - Pavel
Раніше шини використовувалися як вуличний декор: з них створювали квітники, огорожі для клумб та навіть декоративні фігури, такі як знамениті лебеді. Сьогодні від цієї ідеї поступово відмовляються через екологічні та естетичні міркування, однак це не означає, що не можна зробити сучасну і стильну клумбу.
Для створення такого декору вам знадобляться:
- стара автомобільна шина,
- клейовий пістолет,
- джутовий канат,
- плита ДСП.
Як зробити клумбу з шини?
- Спочатку потрібно вирізати з ДСП коло відповідно до розміру шини і закріпити його знизу, щоб створити закриту основу.
- За бажанням основу можна пофарбувати, а також додати колеса для зручності переміщення клумби.
- Після цього можна приступати до зовнішнього оформлення: обклейте шину джутовим канатом за допомогою клею, як це показано у відео.
Інші цікаві лайфхаки
Нагадаємо також декілька правил, як підготувати газон на зиму. Осінь - найкращий час, щоб підготувати травичку до зими і навести порядок.
Окрім цього, експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада. Розповідаємо, чому садівників закликають просвердлити отвори у своїх огорожах до настання зими.
А також, для чого садівники у жовтні посипають сад перцем чилі. Саме ця приправа може виконувати важливу функцію для збереження врожаю.
Існує ще й найкращий домашній засіб від слимаків. Вони можуть завдавати значної шкоди в садах, але садівники знаходять ефективні рішення для розв'язання цієї проблеми.
Інші новини про сад та город:
- Що робити з жоржинами восени: 10 правил вирощування шикарної квітки
- Оживе напівмертва квітка: як реанімувати орхідею без моху
- Переживуть усю зиму: 5 овочів, які варто посадити у жовтні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред