Автомобільна шина і трішки фантазії: як зробити стильну клумбу для квітів

Така клумба стає відмінним прикладом поєднання практичності з естетикою, що робить її актуальним елементом декору.

https://glavred.net/life/avtomobilnaya-shina-i-nemnogo-fantazii-kak-sdelat-stilnuyu-klumbu-dlya-cvetov-10604216.html Посилання скопійоване

Спосіб, як зробити клумбу з простої шини / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

У часи дитинства покоління 90-х та 2000-х створення клумб зі старих автомобільних шин було дуже популярним, однак зазвичай це виглядало гнітюче. Зараз теж можна зробити клумбу з використанням непотрібної шини, але вже в сучасному і стильному виконанні. Користувач TikTok під ніком @freaky_home_and_garden поділився, як втілити такий стильний задум.

Раніше шини використовувалися як вуличний декор: з них створювали квітники, огорожі для клумб та навіть декоративні фігури, такі як знамениті лебеді. Сьогодні від цієї ідеї поступово відмовляються через екологічні та естетичні міркування, однак це не означає, що не можна зробити сучасну і стильну клумбу.

Для створення такого декору вам знадобляться:

відео дня

стара автомобільна шина,

клейовий пістолет,

джутовий канат,

плита ДСП.

Як зробити клумбу з шини?

Спочатку потрібно вирізати з ДСП коло відповідно до розміру шини і закріпити його знизу, щоб створити закриту основу. За бажанням основу можна пофарбувати, а також додати колеса для зручності переміщення клумби. Після цього можна приступати до зовнішнього оформлення: обклейте шину джутовим канатом за допомогою клею, як це показано у відео.

Які рослини не можна вирощувати спільно / Инфографика: Главред

Інші цікаві лайфхаки

Нагадаємо також декілька правил, як підготувати газон на зиму. Осінь - найкращий час, щоб підготувати травичку до зими і навести порядок.

Окрім цього, експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада. Розповідаємо, чому садівників закликають просвердлити отвори у своїх огорожах до настання зими.

А також, для чого садівники у жовтні посипають сад перцем чилі. Саме ця приправа може виконувати важливу функцію для збереження врожаю.

Існує ще й найкращий домашній засіб від слимаків. Вони можуть завдавати значної шкоди в садах, але садівники знаходять ефективні рішення для розв'язання цієї проблеми.

Інші новини про сад та город:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред