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Травичка здивує озелененням: декілька правил, як підготувати газон на зиму

Даяна Швець
9 жовтня 2024, 12:04
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У холодну зиму трава зовсім перестає рости, тому косити не потрібно, але в м'яку погоду іноді слід підрізати її, щоб зберегти доглянутий вигляд.
Газон, трава
Газон, трава / unsplash.com

Осінь - найкращий час, щоб підготувати газон до зими і навести порядок. Допомогти траві скористатися короткими осінніми днями та слабким освітленням взимку, можна регулярно згрібаючи опале листя та сміття. Також варто прибрати з газону іграшки й садові меблі, зберігаючи їх у сухому місці до весни, радять експерти lovethegarden.

Скосіть газон перед зимою

Коли трава починає рости повільніше, косити її треба, як вважають спеціалісти, рідше, але на високому рівні косарки.

"Зазвичай останнє косіння проводять у жовтні чи на початку листопада, але косарку не ховайте! В холодну погоду трава може перестати рости, але якщо погода м'яка, варто іноді її підрізати, щоб газон виглядав охайним", - кажуть експерти.

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Доглядайте за газоном взимку, дотримуючись таких правил:

  1. Не косіть газон, якщо він покритий інеєм або замерз — це пошкодить траву.
  2. Не косіть вологу траву, оскільки вона злипається і може пошкодити газон або косарку.
  3. Уникайте ходіння по мокрому або замерзлому газону, щоб не пошкодити траву та не ущільнити ґрунт.

Скаріфікація газону

Перед зимою потрібно скаріфікувати газон, щоб позбутися шару мертвої трави і сміття, яке накопичується біля коренів. Це покращує циркуляцію повітря і допомагає воді краще проникати до коренів, знижуючи ризик грибкових захворювань.

Маленькі газони можна скаріфікувати вручну за допомогою граблів, але для великих ділянок краще скористатися механічним скаріфікатором.

Внесіть верхній шар ґрунту

Верхній шар — це суміш органічних матеріалів, піску та добрив, яка покращує структуру ґрунту й сприяє здоровому розвитку газону. Також вона допомагає вирівняти дрібні западини на газоні. Після аерації необхідно розподілити верхній шар по всій поверхні газону і м’яко втирати його в землю.

Пересійте і виправте оголені ділянки

Якщо за літо на газоні з'явилися голі ділянки, варто пересіяти траву восени, щоб вона встигла прорости до зими. Можна посіяти насіння до внесення верхнього шару або змішати його з верхнім шаром і нанести одночасно.

"Голі місця на газоні можна виправити, трохи розпушивши ґрунт і розсипавши насіння трави. Якщо ділянки зіпсовані через домашніх тварин, використовуйте спеціальні засоби для відновлення таких місць", - радять експерти.

Какие растения можно выращивать совместно инфографика
Які рослини можна вирощувати разом / Инфографика: Главред

Внесіть осіннє добриво

Щоб підготувати газон до зимових температур, використовуйте осіннє добриво, багате на фосфати та калій, яке сприяє зміцненню кореневої системи.

"Щоб добриво розподілити рівномірно, застосовуйте розкидач і проходьте газон в двох напрямках. Якщо не передбачається дощів, добре полийте газон після внесення добрива, щоб уникнути опіків трави", - розповідають садівники.

Чи потрібно підживлювати газон взимку?

Найкращий час для підгодівлі газону — це осінь. Добриво з високим вмістом фосфатів і калію допоможе зміцнити траву, щоб вона могла витримати холод і краще рости.

Як підготувати газон до зими?

  • Згрібайте опале листя.
  • Скошуйте траву на високому рівні.
  • Скаріфікуйте газон для видалення моху та соломи.
  • Аеруйте ґрунт.
  • Пересійте траву на голих ділянках.
  • Внесіть осіннє добриво.

Як підготувати землю для розсади?

Щоб земля була родюча, то варто добре підготувати її до посадки розсади. Потрібно декілька разів ретельно перекопати на глибину приблизно 20-30 см, але варто робити це у суху погоду. Фахівці радять, обробити ґрунт гарячим розчином мідного купоросу, щоб позбутися від шкідників. Це необхідно зробити за тиждень перед посадкою розсади. Якщо успішно зробили попередні дії, тоді варто удобрити землю і ще раз перекопати.

Інші цікаві новини про догляд за садом

Як повідомляв Главред раніше, експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада. Зазначається, що садівники повинні докладати зусиль, щоб привабити їжаків до своїх садів цього літа, адже ці тварини є чудовими винищувачами шкідників.

Також розповідалось про 5 овочів, які варто посадити у жовтні. З настанням осені городники можуть продовжити вирощування смачних овочів, які прикрасять їхні столи навіть у найпрохолодніші місяці.

Існує ще цікава розгадка, для чого садівники у жовтні посипають сад перцем чилі. Ця приправа може виконувати важливу функцію для збереження врожаю.

Окрім цього, спеціалісти розповіли про 10 правил вирощування шикарної квітки - що потрібно знати про вирощування жоржини.

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