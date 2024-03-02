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"Встигнути до 20-х чисел березня": Влад Росс розповів про кардинальні зміни на роботі

Юлія Закрепа
2 березня 2024, 01:31
Після 23 березня Марс опиниться в знаку Риб, а це може розкрити таємні справи, розповів Влад Росс.
'Встигнути до 20-х чисел березня': Влад Росс розповів про кардинальні зміни на роботі
Що відбудеться у сфері роботи у березні / колаж: Главред, фото:pexels

Астролог Влад Росс розповів астрологічний прогноз на березень 2024 року. Він зазначив, що перший місяць весни стане періодом романтичних стосунків та кардинальних змін на роботі.

Росс пояснив, що планета ділової активності Марс до 23 березня 2024 року йтиме знаком Водолія, а потім перейде в Риби.

"В знаку Водолія Марс завжди себе почуває діяльним, активним, тому нові плани і проєкти краще встигнути завершити до 20-х чисел березня. Тим більше, там почнеться затемнення. У цей час багато чого можна встигнути, особливо проєкти, де потрібна командна робота, колективна енергія. Це сприятливий період для бізнесу, ставок, відкриття ФОПів, але все це до 20 березня", - зазначив астролог.

Він рекомендує також перевіряти різні нові гіпотези про бізнес, адже Водолій обожнює все нове і любить заглядати далеко вперед. Тому вирішувати питання старими методами в березні не варто - краще випробувати щось нове.

"Поблизу молодика 10 березня Марс створить напружений аспект з Ураном, і це буде часом форс-мажорів. Тому краще 9-11 числа не проводити важливих зустрічей і не вести важливу діяльність. 8 березня цей транзит може бути дуже яскраво проявлений, у зв'язку з чим буде великий ризик різних несподіваних ситуацій. У цей час можна багато втратити, зробивши щось не те. Але можливі й такі події, коли зірки будуть змушувати вас щось змінювати", - написав Росс.

Після 23 березня Марс опиниться в знаку Риб, а це може розкрити таємні справи.

"Переконайтеся в тому, що ваш бізнес працює відповідно до правових норм, інакше доведеться поспілкуватися з податковою. У цей період буде безліч стресових ситуацій і непотрібних проблем", - додав астролог.

Він також розповів, що наприкінці березня Меркурій буде статичним, а тому всі питання будуть вирішуватися дуже повільно. Так само сповільняться справи в бізнесі.

"Особливо це помітять торговці на ринках: не буде каси, продажі не йтимуть.У будь-якому випадку, якісь справи йтимуть більш-менш вдало, тому краще все одно діяти, не чекаючи квітня, коли Меркурій стане і зовсім ретроградним", - додав Росс.

Невдалі дні для будь-яких ділових процесів, коли краще не проводити зустрічі і не обговорювати важливі проєкти, а також не реєструвати фірми: 9-10 і 23-27 березня.

Дивіться прогноз астролога Влада Росса на березень-2024:

Хто такий Влад Росс

Влад Росс – український дипломований астролог, астрополіттехнолог. Народився в Одесі, астрологією займається з 1993 року. Консультує людей з усього світу, серед його клієнтів було і залишається чимало українських політиків та зірок шоу-бізнесу. У 1993-2000 роках навчався в московському Зороастрийському інституті Павла Глоби, пише сайт Влада Росса.

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