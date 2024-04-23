Таро-прогноз на повню 24 квітня 2024: Овнам - тріумф, Близнюкам - вибір, Левам - спокій

Тарологиня Анжела Перл розповіла, як повний Місяць 24 квітня вплине на всі 12 знаків зодіаку.

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Повня 24 квітня та її вплив на 12 знаків зодіаку - прогноз від Анжели Перл / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

У середу, 24 квітня, о 01:49 за київським часом буде повня у Скорпіоні - це знак стихії води, який найбільше пов'язаний з емоційною сферою людини й таємницями підсвідомості. Детальний Таро-прогноз для всіх знаків зодіаку зробила таролог Анжела Перл.

"Скорпіон - дуже глибокий знак. Відкриється щось дуже емоційне, щось, що вас зачепить. Але іноді необхідно витягнути щось на поверхню, щоб звільнитися і поставити крапку", - сказала фахівець.

За її словами, дія повни відчуватиметься впродовж двох тижнів.

Гороскоп Таро Овен

Карта Сонце

На вас чекає тріумф, успіх, радість, святкування.

Овни отримають прибуток і успіх у фінансових справах. Також ця карта свідчить про хороше здоров'я.

Гороскоп Таро Телець

Карта Королева мечів

Ви будете ясно мислити. Можливо Тельці звернуться до фахівця, який працює з документами, цифрами. Ця людина - професіонал своєї справи. Також це може бути лікар.

Ця людина допоможе Тельцям почати все з нуля або на новому місці.

Гороскоп Таро Близнюки

Карта 7 кубків

Перед вами стоятиме проблема вибору. Необхідно від чогось відмовитися і ухвалити рішення.

Близнюкам потрібно буде визначатися, що для них має більше значення.

Гороскоп Таро Рак

Карта Світ

Карта свідчить про свободу та визнання заслуг. Ви завершите якийсь цикл і перейдете на новий рівень.

Не виключено, що ви вирушите в подорож.

Гороскоп Таро Лев

Карта Відлюдник

Леви вирушать в ізольоване місце, в санаторій, ретрит. Варто звернути увагу на своє здоров'я та здати аналізи.

Це карта заспокоєння. Захочеться побути наодинці із собою.

Гороскоп Таро Діва

Карта Місяць

Завершується процес, але все просувається повільно. Діви можуть отримати новину від матері.

Повня також принесе Дівам везіння - ви отримаєте невеликий подарунок.

Хто така Анжела Перл Відомий астролог з 20-річним досвідом роботи. Народилася в Україні в Миколаївській області, але зараз живе в Австралії. Навчалася в астрологічній школі Володимира Погудіна, потім - у британських, американських, австралійських тарологів. Зараз клієнтами Перл є багато успішних людей з усіх континентів земної кулі. Анжела є частим гостем міжнародних астрологічних конференцій в Австралії, США та Європі. Її відео з астрологічними гороскопами та розкладами карт Таро збирають мільйони переглядів в YouTube. У 2023 році Анжела Перл отримала престижну нагороду для блогерів у Каннах.

Гороскоп Таро Терези

Карта 7 мечів

Вам не хочеться перебувати в якомусь місці. Можливо, ви вирішите піти з роботи або кинути навчання, переїхати. Якийсь процес завершиться, свідчить Таро-прогноз.

Гороскоп Таро Скорпіон

Карта 3 кубків

Ви отримаєте радісну новину. Бажання здійсниться. Скорпіонам буде, що відсвяткувати.

Скорпіони почнуть проєкт із групою людей.

Гороскоп Таро Стрілець

Карта 8 жезлів

Події розвиватимуться швидко. Те, що непотрібне, піде. Важливі питання вирішаться. Ви будете багато їздити, отримувати посилки, документи.

Гороскоп Таро Козеріг

Карта Лицар кубків

Дуже хороша карта для творчості. Вільні дівчата-Козероги зустрінуть свого принца на білому коні. Він дуже хороший для романтики і кохання, але не для бізнес-стосунків, попередила тарологиня. Ця людина може не дотриматися слова.

Гороскоп Таро Водолій

Карта 6 мечів

На Водоліїв чекає просування. Ви вирушаєте до кращих берегів. Чорна смуга закінчується і світло в тунелі вже видно. Якщо вас щось не влаштовувало, то ситуація зміниться на краще.

Гороскоп Таро Риби

Карта Імператор

Чоловік із досвідом, у якого є план, допоможе Рибам. Це може бути батько, начальник, лікар, архітектор, фінансист. Він підкаже вам, у якому напрямку рухатися, і надасть фінансову підтримку.

Дивіться відео - Таро-прогноз Анжели Перл на повню 24 квітня 2024 року:

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал – ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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