Гороскоп Таро на завтра, 27 березня: Близнюкам — наполегливість, Стрільцям — вміння слухати

Гороскоп Таро на 26 березня

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро — що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, дозволяючи побачити, як зовнішні обставини та внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

Овен

Таро-гороскоп на п'ятницю для Овна: Смерть, перевернута карта

Не всі завершення остаточні, Овни. Перевернута карта Таро "Смерть" говорить про раптові зміни, які змушують вас повірити, що ситуація закінчилася. Але це може бути лише початком нового етапу, і з часом ви зрозумієте чому.

Ситуації можуть здивувати вас, коли ви почнете адаптуватися до нової реальності. Оскільки ваш розум звик до певної поведінки людини або до постійно існуючої проблеми, вам також доведеться змінити свою точку зору. 28 березня не варто припускати, що щось стало менш активним тільки тому, що це так. Затишшя може означати затримку зростання. Почекайте.

Телець

Таро-гороскоп на п'ятницю для Тельця: Лицар Пентаклів, перевернута карта

Перевернута карта Таро "Лицар Пентаклів" говорить про безвідповідальність. 28 березня настав час зрозуміти, де ви, можливо, ненавмисно припустилися помилки, і вам потрібно визнати свою провину. Нелегко визнати свою неправоту або те, що ви зробили не так, як хотіли.

Можуть виникнути сильні емоції, такі як сором або почуття невдачі. Замість того щоб придушувати ці емоції, спрямуйте їх у продуктивне русло. Будьте першими, хто вибачиться або запропонує виправити ситуацію. Люди не завжди пам'ятають, як все починалося, але вони пам'ятають, чим все закінчилося.

Близнюки

Таро-гороскоп на п'ятницю для Близнюків: Король Пентаклів

Ти досяг успіху, Близнюки! Сьогоднішня карта Таро — Король Пентаклів, яка говорить про перемогу, успіх і створення собі імені у світі.

28 березня ви побачите, як ваші зусилля та праця приносять результати. Якщо ви тільки починаєте новий проєкт або стосунки, це послання може бути позитивним знаком того, що на вас чекає. Будьте наполегливими та не здавайтеся.

Рак

Таро-гороскоп на п'ятницю для Рака: Дев'ятка Пентаклів

Раки, фінансові проблеми можуть вирішитися приблизно 28 березня. Дев'ятка Пентаклів говорить про поліпшення фінансового становища, і якщо ви просили Всесвіт показати вам знак, то це він.

Ви перебуваєте в унікальному періоді, коли приймаєте мудріші рішення і отримуєте кращі можливості. Вам потрібно бути уважними і готовими до роботи. Коли перед вами відкриється шлях, будьте готові ним скористатися!

Лев

Таро-гороскоп на п'ятницю для Лева: Дев'ятка Жезлів, перевернута

Відсутність мотивації трапляється, але цього можна уникнути. Перевернута Дев'ятка Жезлів говорить про вигорання, тому 28 березня займіться чимось, що допоможе вам уникнути надмірної втоми.

Однак, у ваших силах включити у свій розпорядок дня відпочинок, турботу про себе та час для себе. Це не завжди легко зробити, Леве, але якщо ви присвятите себе собі, ви зможете це здійснити.

Діва

Таро-гороскоп на п'ятницю для Діви: Закохані

Карта Таро "Закохані" вказує на гармонійні стосунки, часто романтичного характеру. 28 березня приділіть особливу увагу людям у вашому житті, які вам дорогі.

Вам слід пам'ятати про все, за що ви вдячні. Коли ви записуєте це, набагато легше уникати відволікаючих факторів. Життя сповнене спокус ставити речі вище за людей, але ви знаєте, як розставити пріоритети.

Терези

Таро-гороскоп на п'ятницю для Терезів: Перевернута Зірка

Терези, сьогоднішня карта Таро — перевернута Зірка, яка асоціюється зі здійсненням бажань. 28 березня ваша мрія збудеться, і це не обов'язково має бути щось грандіозне.

Можливо, ви прагнете простоти, і Всесвіт може відповісти вам взаємністю. Дзвінок від друга може надійти в потрібний момент. Важливо звертати увагу на те, як Всесвіт реагує на ваші щирі бажання у важкі моменти дня.

Скорпіон

Таро-гороскоп на п'ятницю для Скорпіона: Сімка Жезлів

Ви знаєте, що потрібно, щоб висловити свою думку, і 28 березня настав час заговорити. Сімка Жезлів символізує вміння постояти за себе. Невелике емоційне напруження може виникнути під час розмови або коли ви бачите щось в інтернеті, що вас турбує.

У такі моменти краще не мовчати. Але про всяк випадок вам, ймовірно, слід ретельно обміркувати те, що потрібно сказати, щоб ваше повідомлення було делікатним для оточуючих, але при цьому точно відображало ваші думки.

Стрілець

Таро-гороскоп на п'ятницю для Стрільця: Двійка Мечів

Двійка Мечів говорить про складні рішення, і Стрільці, якщо хтось і вміє обмірковувати складні питання, то це ви. 28 березня вам дійсно потрібно добре подумати над тим, що ви розглядаєте.

Не приймайте поспішних рішень, щоб потім не шкодувати про них. Натомість дійте мудро. Ви повільні й методичні, прислухаючись до свого серця та уважно слухаючи те, що воно говорить.

Козеріг

Таро-гороскоп на п'ятницю для Козерога: Сонце, перевернуте

Це нормально — іноді відчувати смуток. Козеріг, коли у вас перевернута карта Сонця, ви розумієте, що бувають моменти, коли життя приймає складний поворот. Ви вчитеся з гідністю приймати цей шлях і рухатися далі, ніби засвоюєте новий урок.

Ви уважно спостерігаєте і обмірковуєте свою роль у світі. Ви обираєте робити те, що краще для вас, враховуючи інтереси інших у міру своїх можливостей.

Водолій

Таро-гороскоп на п'ятницю для Водолія: Шістка Пентаклів

Ви щедра людина, і тому вам хотілося б, щоб інші теж ділилися з вами. 28 березня ви бажаєте, щоб інші наслідували ваш приклад і щедро ділилися тим, що у них є. Ви не шукаєте і не очікуєте, що хтось зробить для вас те, чого ви самі не зробили б для себе (або для інших).

Однак це набагато помітніше для вас, коли ви перебуваєте поруч із людиною, яка бере, не замислюючись про те, як вона може допомогти іншим, коли її потреби будуть задоволені.

Риби

Таро-гороскоп на п'ятницю для Риб: Трійка Кубків

Трійка Кубків символізує творчість і дружбу. 28 березня — ідеальний час, щоб перетворити або прикрасити особистий простір, де ви приймаєте гостей.

Ви починаєте з малого і робите щось одне, щоб зробити свій дім або офіс затишнішим. Подумайте про те, щоб покласти вітальний килимок біля вхідних дверей, поставити гарну рослину в передпокої або розставити ароматичні свічки. Подумайте, що вам найбільше сподобається.

Вас також може зацікавити:

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал має ознайомчий характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристик людини за іменем тощо. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

