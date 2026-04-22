Гороскоп Таро на завтра, 23 квітня: Ракам — рівновага, Терезам — відкинути сумніви

Гороскоп Таро на 23 квітня

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро — що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, дозволяючи побачити, як зовнішні обставини та внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

Овен

Карта Таро на суботу для Овна: Король Жезлів

Ваша енергія досягне свого піку 23 квітня. Карта Таро "Король Жезлів" символізує впевненість у собі, і ви саме та людина, яка не чекатиме, поки хтось підтвердить правильність ваших рішень. Сьогодні ви навчитеся довіряти своїм інстинктам і, коли це необхідно, брати на себе відповідальність за свій вибір. Не турбуйтеся про те, щоб щось доводити іншим. Впевненість — це не зовнішня аура, це розуміння того, що ви можете запропонувати з самого початку.

Близнюки

Карта Таро на суботу для Близнюків: Маг

Близнюки, ваша карта Таро на 23 квітня — Маг. Сьогоднішня можливість випливає з впевненості в собі. У вас є все необхідне всередині, щоб втілити мрію в реальність. Питання для вас сьогодні — чи бачите ви в собі велич. Сьогодні, коли ви говорите з наміром і дієте цілеспрямовано, зверніть увагу на те, як ви справляєтеся зі справами — витончено і стильно.

Рак

Карта Таро для Рака на суботу: Сила

23 квітня карта Таро "Сила" говорить про сильні емоції, які не вимагають показної або гучної активності. Ви здатні проявляти сміливість, залишаючись терплячими, спокійними та впевненими в собі. Ви вирішуєте, що сьогодні нічого не варто форсувати, і замість цього дозволяєте Всесвіту робити те, що краще для вас. Баланс — ваш девіз, і він працює.

Лев

Карта Таро для Лева на суботу: Шістка Жезлів

Лев, карта Таро "Шістка Жезлів" 23 квітня допомагає вам побачити реальність вашого життя і те, як ви, можливо, дієте з почуття обов'язку перед іншими. Дозвольте собі бути побаченим таким, яким ви є. Вам не потрібно гнатися за схваленням або увагою. Натомість подивіться, як ви знайдете своє місце у світі, не перенапружуючись і не роблячи того, що здається вам неприродним.

Діва

Карта Таро для Діви на суботу: Королева Пентаклів

Діва, ваша внутрішня впевненість доводить, що вона веде до поваги та внутрішньої стабільності. Карта Таро "Королева Пентаклів" говорить про те, що ви — людина, яка твердо стоїть на ногах і практична. Ви можете повністю контролювати своє оточення, а не інших. Зосередившись на своєму благополуччі, ви розумієте, що вам потрібно, щоб без зусиль навести лад у своєму житті.

Терези

Карта Таро для Терезів на суботу: Справедливість

Терези, 23 квітня ваша щоденна карта Таро, "Справедливість", нагадує про те, як приймаються правильні рішення. Ви хочете зробити вибір і залишатися вірним своїм переконанням. Вам не потрібно сумніватися в собі, щоб зберігати мир у суспільстві. Справедливості та чесності достатньо.

Скорпіон

Карта Таро для Скорпіона на суботу: Смерть

Карта Таро "Смерть" говорить про зміни, які починаються, коли закінчується ще одна глава вашого життя. Сьогодні досліджуйте, ким ви хочете бути. Деякі версії минулого завершені і готові до переосмислення. Є сила в усвідомленні того, що ви можете розвиватися.

Стрілець

Карта Таро на суботу для Стрільця: Помірність

Стрілець, ваша впевненість випливає з внутрішнього терпіння. Сьогоднішня карта Таро, Помірність, нагадує вам, що безпека приходить від балансу, а впевненість — від знання того, чого ви хочете і хто ви є. Коли ви дієте цілеспрямовано, ви можете довіряти своєму часу. Сьогодні все йде природно. Дозвольте цьому статися.

Козеріг

Карта Таро на суботу для Козерога: Імператор

Карта Таро "Імператор" говорить про сильну і впевнено спокійну дисципліну. Ваша щоденна карта Таро на 23 квітня вчить вас відстоювати свою владу і автономію над життям. Ви можете керувати з ясністю і впевненістю. Нехай цей час стане часом для побудови вашого майбутнього і демонстрації того, наскільки сильний ваш розум.

Водолій

Карта Таро на суботу для Водолія: Зірка

Карта Таро "Зірка" говорить про здійснення бажань і віру, яку ви проявляєте, коли відчуваєте, що ваш світ змінюється на краще. 23 квітня ви відчуваєте, що перебуваєте на правильному шляху. Результати можуть бути не миттєвими, але це й не обов'язково. Все, що вам потрібно зробити, це йти шляхом, що відкривається, з повною впевненістю.

Риби

Карта Таро для Риб на суботу: Туз Жезлів

Риби, ваша впевненість зростає зсередини. Туз Жезлів — це карта Таро, яка фокусується на проникливості та моменті, коли вас відвідує інтуїція.

Сьогодні вам не слід турбуватися або занадто багато думати. Натомість дійте відповідно до того, що вас надихає. Нехай радість спрямує вас до натхнення, яке відповідає вашому життєвому шляху.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал має ознайомчий характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристик людини за іменем тощо. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

