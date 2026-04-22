Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра, 23 квітня: Ракам — рівновага, Терезам — відкинути сумніви

Олена Кюпелі
22 квітня 2026, 13:32
Таро та астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.
Гороскоп Таро на 16 січня
Гороскоп Таро на 23 квітня / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро — що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, дозволяючи побачити, як зовнішні обставини та внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

відео дня

Овен

Карта Таро на суботу для Овна: Король Жезлів

Ваша енергія досягне свого піку 23 квітня. Карта Таро "Король Жезлів" символізує впевненість у собі, і ви саме та людина, яка не чекатиме, поки хтось підтвердить правильність ваших рішень. Сьогодні ви навчитеся довіряти своїм інстинктам і, коли це необхідно, брати на себе відповідальність за свій вибір. Не турбуйтеся про те, щоб щось доводити іншим. Впевненість — це не зовнішня аура, це розуміння того, що ви можете запропонувати з самого початку.

Близнюки

Карта Таро на суботу для Близнюків: Маг

Близнюки, ваша карта Таро на 23 квітня — Маг. Сьогоднішня можливість випливає з впевненості в собі. У вас є все необхідне всередині, щоб втілити мрію в реальність. Питання для вас сьогодні — чи бачите ви в собі велич. Сьогодні, коли ви говорите з наміром і дієте цілеспрямовано, зверніть увагу на те, як ви справляєтеся зі справами — витончено і стильно.

Рак

Карта Таро для Рака на суботу: Сила

23 квітня карта Таро "Сила" говорить про сильні емоції, які не вимагають показної або гучної активності. Ви здатні проявляти сміливість, залишаючись терплячими, спокійними та впевненими в собі. Ви вирішуєте, що сьогодні нічого не варто форсувати, і замість цього дозволяєте Всесвіту робити те, що краще для вас. Баланс — ваш девіз, і він працює.

Лев

Карта Таро для Лева на суботу: Шістка Жезлів

Лев, карта Таро "Шістка Жезлів" 23 квітня допомагає вам побачити реальність вашого життя і те, як ви, можливо, дієте з почуття обов'язку перед іншими. Дозвольте собі бути побаченим таким, яким ви є. Вам не потрібно гнатися за схваленням або увагою. Натомість подивіться, як ви знайдете своє місце у світі, не перенапружуючись і не роблячи того, що здається вам неприродним.

Діва

Карта Таро для Діви на суботу: Королева Пентаклів

Діва, ваша внутрішня впевненість доводить, що вона веде до поваги та внутрішньої стабільності. Карта Таро "Королева Пентаклів" говорить про те, що ви — людина, яка твердо стоїть на ногах і практична. Ви можете повністю контролювати своє оточення, а не інших. Зосередившись на своєму благополуччі, ви розумієте, що вам потрібно, щоб без зусиль навести лад у своєму житті.

Терези

Карта Таро для Терезів на суботу: Справедливість

Терези, 23 квітня ваша щоденна карта Таро, "Справедливість", нагадує про те, як приймаються правильні рішення. Ви хочете зробити вибір і залишатися вірним своїм переконанням. Вам не потрібно сумніватися в собі, щоб зберігати мир у суспільстві. Справедливості та чесності достатньо.

Скорпіон

Карта Таро для Скорпіона на суботу: Смерть

Карта Таро "Смерть" говорить про зміни, які починаються, коли закінчується ще одна глава вашого життя. Сьогодні досліджуйте, ким ви хочете бути. Деякі версії минулого завершені і готові до переосмислення. Є сила в усвідомленні того, що ви можете розвиватися.

Стрілець

Карта Таро на суботу для Стрільця: Помірність

Стрілець, ваша впевненість випливає з внутрішнього терпіння. Сьогоднішня карта Таро, Помірність, нагадує вам, що безпека приходить від балансу, а впевненість — від знання того, чого ви хочете і хто ви є. Коли ви дієте цілеспрямовано, ви можете довіряти своєму часу. Сьогодні все йде природно. Дозвольте цьому статися.

Козеріг

Карта Таро на суботу для Козерога: Імператор

Карта Таро "Імператор" говорить про сильну і впевнено спокійну дисципліну. Ваша щоденна карта Таро на 23 квітня вчить вас відстоювати свою владу і автономію над життям. Ви можете керувати з ясністю і впевненістю. Нехай цей час стане часом для побудови вашого майбутнього і демонстрації того, наскільки сильний ваш розум.

Водолій

Карта Таро на суботу для Водолія: Зірка

Карта Таро "Зірка" говорить про здійснення бажань і віру, яку ви проявляєте, коли відчуваєте, що ваш світ змінюється на краще. 23 квітня ви відчуваєте, що перебуваєте на правильному шляху. Результати можуть бути не миттєвими, але це й не обов'язково. Все, що вам потрібно зробити, це йти шляхом, що відкривається, з повною впевненістю.

Риби

Карта Таро для Риб на суботу: Туз Жезлів

Риби, ваша впевненість зростає зсередини. Туз Жезлів — це карта Таро, яка фокусується на проникливості та моменті, коли вас відвідує інтуїція.

Сьогодні вам не слід турбуватися або занадто багато думати. Натомість дійте відповідно до того, що вас надихає. Нехай радість спрямує вас до натхнення, яке відповідає вашому життєвому шляху.

Джерело:

Вас також може зацікавити:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал має ознайомчий характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристик людини за іменем тощо. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

таро карти таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп на картах таро
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ - перші деталі

Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ - перші деталі

14:26Україна
Закрив собою дитину від куль: що відомо про вбитого терористом двірника у Києві

Закрив собою дитину від куль: що відомо про вбитого терористом двірника у Києві

13:43Україна
Називав себе "генералом армії РФ": розкрито нові деталі про київського стрільця

Називав себе "генералом армії РФ": розкрито нові деталі про київського стрільця

13:24Україна
Популярне

Більше
Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

Три знаки зодіаку невдовзі зірвуть джекпот - кому пощастить

Три знаки зодіаку невдовзі зірвуть джекпот - кому пощастить

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

Ера ламінату відходить у минуле: на ринку підлоги з’явився новий фаворит

Запах у взутті зникне до ранку: домашній лайхак, який знищує бактерії

Запах у взутті зникне до ранку: домашній лайхак, який знищує бактерії

Останні новини

15:18

Сім'я вирішила приспати здорову собаку: причина обурила людей

15:00

Які українські імена мають російське коріння: їх можна почути щодня

14:47

"Загнали в кут, як щура": генерал СБУ розкрив подвійну гру Лукашенка

14:45

Найсоковитіші котлети без зайвої олії: рецепт, від якого всі будуть в захваті

14:36

"Хочу показати його всім": Соловій розсекретила свого нового коханого

У Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку БілорусіУ Путіна є час до середини осені: Ягун - про ризики наступу з боку Білорусі
14:26

Посли ЄС схвалили €90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ - перші деталі

14:11

Не з дружиною: Ігор Ніколаєв потрапив у об'єктив камери з блондинкою

13:56

Росія створює ризик серйозної аварії на ЧАЕС: що загрожує Україні

13:53

Чи може водій повернути ліворуч: тест з ПДР збиває з пантелику за секундиВідео

13:52

Хлопчик знайшов золото на дні озера, але далі почалося щось дивне

13:43

Закрив собою дитину від куль: що відомо про вбитого терористом двірника у Києві

13:32

Гороскоп Таро на завтра, 23 квітня: Ракам — рівновага, Терезам — відкинути сумніви

13:28

"Слава родини Ступок згасне": колишня дружина Дмитра зробила гучну заяву

13:24

Називав себе "генералом армії РФ": розкрито нові деталі про київського стрільця

13:10

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів в США - військовий

12:57

Чому в пральній машині є віконце, а в посудомийній — ні

12:51

Чому з вулиць міст України зникли горобці: справжня причина, яку ігноруютьВідео

12:45

Кіркоров знову змінив зовнішність: як він тепер виглядає

12:31

Пункти управління і жива сила: Сили оборони потужно вдарили по РФ

12:26

"Це вже не 2022 рік": генерал СБУ оцінив ризики наступу з боку Білорусі

12:22

Китайський гороскоп на завтра, 23 квітня: Півням — кмітливість, Драконам — азарт

11:54

Концентрація та впевненість: 6 причин записати дитину на гру на барабанах

11:53

Історія "супертатуся": чоловік залазив у борги заради 276 усиновлених дітей

11:31

Паніка на ринках: світу загрожує продовольча криза через війну в Ірані — FT

11:27

Сергій Ребров іде зі збірної України - хто може стати новим тренером

11:08

Нафтопровід "Дружба" відновив роботу: розпочато перекачку нафти - деталі

11:06

Гороскоп на завтра, 23 квітня: Скорпіонам - роздратування, Водоліям - зміни

11:06

"Хто ти, хлопчику": Бєдняков розкрив, що витворила Марченко

10:50

РФ запустила дрони з 7 напрямків: Україна під масованою атакою

10:40

Ступка-молодший у монохромному стилі показав свою кохану

10:33

Герасимов "малює перемоги" на фронті: ISW розкрив реальні "здобутки" росіян

10:28

Зірка серіалу "Пригоди козака Виговського": 7 несподіваних фактів про Артема Пльондера

10:03

"Пішли один за одним": від важкої хвороби померла дружина Сивохо

09:54

Під прицілом опинився порт: Росія запустила дві хвилі безпілотників на ОдесуФото

09:41

РФ вдарила по залізниці, є загиблий та поранений - КулебаФото

09:17

Де в Україні стоїть "Око Саурона": секретний об'єкт СРСР, який роками приховувалиВідео

09:05

Після 22 квітня гроші підуть у кишені: 3 знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

09:04

Стрілянина в Києві: водій відкрив вогонь по пішоходуФото

08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 квітня (оновлюється)

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Дрони атакували Сизрань, пролунали вибухи: під удар міг потрапити НПЗ

08:10

Між самозахистом та хаосом: як Україні приборкати ринок зброїПогляд

07:14

Росія завдала удару по Дніпру, у місті спалахнули пожежі: що відомоФото

06:45

Вибухи у Запоріжжі: Росія атакувала інфраструктуру, є загиблий та поранений

05:50

Полтавщину накриє шквальний вітер: синоптики назвали дату зміни погоди

05:15

Меган Маркл хитро нашкодила королівській родині — що вона зробила

04:41

Це жіноче ім'я було справжнім хітом у 80-х, а тепер стало великою рідкістю

04:20

У чому насправді різниця між зеленими і чорними оливками: правда, яку знають не всі

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці собаки на скелі за 31 с

03:30

Гороскоп Таро на травень 2026: Терезам — витрати, Скорпіонам — вибір, Стрільцям — успіх

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Великдень 2026
Як красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтар
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти