Світла п'ятниця: 25 квітня потрібно зятю сходити до тещі в гості

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 25 квітня
- Народні традиції та прикмети
- Що можна і не можна робити 25 квітня
На 25 квітня цього року випадає Світла п'ятниця - п'ятий день Великоднього тижня. У Світлу п'ятницю завжди вшановують ікону Божої Матері "Живоносне джерело". За новоюліанським церковним календарем на 25 квітня також випадає день апостола і євангеліста Марка, Царгородської ікони Божої Матері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 25 квітня
Апостол Марк народився в Римській імперії в I столітті. Він був учнем апостолів Петра і Павла, одним із 70 апостолів, євангелістом. Саме він написав Євангеліє від Марка. Апостол Марк став першим єпископом Олександрії.
Ікона Богоматері "Живоносне джерело" була написана з іншого образу вшанування Діви Марії - мармурової статуї. Історія появи образу пов'язана з випадком із римським імператором Левом 450 року. Молодий майбутній імператор недалеко від Константинополя в гаю почув голос Богородиці, яка провела його до цілющого джерела. Коли Лев став імператором, він побудував там храм на честь Богородиці і назвав його "Живоносне джерело".
Царгородська ікона Божої Матері не збереглася до теперішнього часу. Але збереглися відомості про неї та образи, створені з оригіналу. Сама ікона була написана євангелістом Лукою, особисто з самої Богородиці.
Народні традиції та прикмети
У Світлу п'ятницю в народі продовжують вітати одне одного з Христовим Воскресінням, співають веснянки й гаївки та частуються пасками й крашанками.
У церквах тривають святкові великодні служби. Також у п'ятницю Великоднього тижня святять воду на честь ікони Божої Матері "Живоносне джерело".
У народі заведено зятю йти до тещі в гості. Збереглося на 25 квітня кілька прикмет:
- якщо верба зацвіла, то вже не буде похолодань;
- теплий день віщує щедрий урожай;
- дощ - до дощового початку травня.
У народі вважають, що вода має особливу силу в цей день. Тому дощу і розливу річок надавали великого значення.
Що не можна робити 25 квітня
У Світлу седмицю не можна постити. У таке велике християнське свято піст скасовується навіть у середу і п'ятницю, хоча ці дні традиційні для посту у християн. У Світлу п'ятницю не потрібно дотримуватися посту навіть перед причастям. Хоча весь рік перед причастям обов'язково слід постити, це суворе правило.
Великодній тиждень - період святкування і відпочинку і в церковних, і в народних традиціях. Не можна робити важку фізичну роботу. Є ще кілька заборон:
- сумувати і плакати;
- сваритися і сперечатися;
- обманювати і злословити;
- відмовляти в допомозі та милостині;
- не можна працювати на городі;
- шити, вишивати і займатися рукоділлям.
Світла седмиця- особливий тиждень для християн. Його слід проводити у світлих думках, у гарному настрої, серед близьких, родичів і друзів.
Іменини та день ангела 25 квітня
За новим церковним календарем 25 квітня з іменинами слід привітати Марка. Ім'я походить від латинського слова, що трактується як "молоток", тобто означає силу і стійкість.
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