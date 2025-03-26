Сьогодні не можна ображатися і злитися: яке церковне свято 26 березня, прикмети

26 березня церква відзначає Собор архангела Гавриїла і ведення свята Благовіщення.

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Яке церковне свято 26 березня / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Про що говорять прикмети на 26 березня

Що можна і не можна робити 26 березня

26 березня за новим церковним календарем відзначають свято Собор архангела Гавриїла. У народі цей день прозвали Гавриїл Благовіст. Також цього дня вшановують священномученика Іринея Сирмійського, мучеників Вафусія, Верка та інших; мучениць Анну, Аллу, Ларису, преподобного Василя Нового Константинопольського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Православне свято 26 березня - Собор архангела Гавриїла. Свято було встановлено на честь подяки небесному посланцю, який сповістив Діву Марію про народження Спасителя людства.

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У писаннях сказано, що архангел Гавриїл був обраний Богом, щоб донести до Богородиці благу звістку. Також архангел охороняв Богородицю під час її земного життя. Він повідомив Йосипу Обручнику про таємницю втілення Ісуса Христа, а пізніше попередив про підступність Ірода і підказав, що йому потрібно тікати до Єгипту з Немовлям і Богородицею.

На іконах Гавриїла іноді зображують із райською гілкою (білою лілією) в руці - за переказами, її він приніс Діві Марії в день Благовіщення.

Священномученик Іриней загинув за християнську віру наприкінці третього - на початку четвертого століття в місті Сирмій, на території сучасної Сербії.

Святі мученики Готтфські були спалені разом у християнському храмі наприкінці четвертого століття. За наказом правителя 308 християн було підпалено в храмі.

Преподобний Василь жив у десятому столітті і був відлюдником. Вижив після тортур і прославився даром зцілення в Константинополі. Ім'ям "Новий" його стали називати послідовники, щоб відрізнити від святих, які жили до нього і мали таке саме ім'я.

Про що говорять прикмети на 26 березня

У народі 26 березня - свято Гавриїл Благовіст. За прикметами дня судять про погоду і врожай:

заморозок цього дня - буде врожай ярого хліба;

погода стоїть ясна і тепла - до врожаю фруктів;

верба зацвіла - пора пасіку виставляти;

багато "сережок" на вербі - рік буде врожайним і багатим.

У народі також помітили, що якщо в цей час уже зазеленіла черемха, то можна садити ранню картоплю.

Що не можна робити 26 березня

У церковне свято 26 березня не слід сваритися, ображатися, злитися, лихословити, ображати когось, відмовляти в допомозі. Церква засуджує брехню, лінь, жадібність, відчай.

Триває Великий піст: тим, хто постить, сьогодні належить дотримуватися сухоїдіння. Водночас слід пам'ятати, що піст - це не дієта, і обмеження в їжі - не головне, набагато важливіше стежити за своїми думками, словами і вчинками.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: за старих часів із цього дня вже заборонялося займатися прядінням - традиційно починаються весняно-польові роботи.

Що можна робити 26 березня

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до архангела Гавриїла - просять допомоги в зціленні від хвороб, захисту для худоби, домашніх тварин і бджіл. Вважається, що святий уберігає мисливців від нападу хижих звірів, а рибалок - від нещасть на воді.

За народним повір'ям, цього дня архангел спускається з небес, щоб виконати бажання людей, тому варто помолитися святому.

Хто відзначає день ангела 26 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Алла, Анна, Василь, Гавриїл, Лариса, Парасковія, Степан.

Олександр, Григорій, Христина, Михайло, Никифор, Микола, Терентій.

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