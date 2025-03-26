Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Сьогодні не можна ображатися і злитися: яке церковне свято 26 березня, прикмети

Віталій Кірсанов
26 березня 2025, 12:00
207
26 березня церква відзначає Собор архангела Гавриїла і ведення свята Благовіщення.
26 березня
Яке церковне свято 26 березня / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке сьогодні церковне свято в Україні
  • Про що говорять прикмети на 26 березня
  • Що можна і не можна робити 26 березня

26 березня за новим церковним календарем відзначають свято Собор архангела Гавриїла. У народі цей день прозвали Гавриїл Благовіст. Також цього дня вшановують священномученика Іринея Сирмійського, мучеників Вафусія, Верка та інших; мучениць Анну, Аллу, Ларису, преподобного Василя Нового Константинопольського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Православне свято 26 березня - Собор архангела Гавриїла. Свято було встановлено на честь подяки небесному посланцю, який сповістив Діву Марію про народження Спасителя людства.

відео дня

У писаннях сказано, що архангел Гавриїл був обраний Богом, щоб донести до Богородиці благу звістку. Також архангел охороняв Богородицю під час її земного життя. Він повідомив Йосипу Обручнику про таємницю втілення Ісуса Христа, а пізніше попередив про підступність Ірода і підказав, що йому потрібно тікати до Єгипту з Немовлям і Богородицею.

На іконах Гавриїла іноді зображують із райською гілкою (білою лілією) в руці - за переказами, її він приніс Діві Марії в день Благовіщення.

Священномученик Іриней загинув за християнську віру наприкінці третього - на початку четвертого століття в місті Сирмій, на території сучасної Сербії.

Святі мученики Готтфські були спалені разом у християнському храмі наприкінці четвертого століття. За наказом правителя 308 християн було підпалено в храмі.

Преподобний Василь жив у десятому столітті і був відлюдником. Вижив після тортур і прославився даром зцілення в Константинополі. Ім'ям "Новий" його стали називати послідовники, щоб відрізнити від святих, які жили до нього і мали таке саме ім'я.

Про що говорять прикмети на 26 березня

У народі 26 березня - свято Гавриїл Благовіст. За прикметами дня судять про погоду і врожай:

  • заморозок цього дня - буде врожай ярого хліба;
  • погода стоїть ясна і тепла - до врожаю фруктів;
  • верба зацвіла - пора пасіку виставляти;
  • багато "сережок" на вербі - рік буде врожайним і багатим.

У народі також помітили, що якщо в цей час уже зазеленіла черемха, то можна садити ранню картоплю.

Що не можна робити 26 березня

У церковне свято 26 березня не слід сваритися, ображатися, злитися, лихословити, ображати когось, відмовляти в допомозі. Церква засуджує брехню, лінь, жадібність, відчай.

Триває Великий піст: тим, хто постить, сьогодні належить дотримуватися сухоїдіння. Водночас слід пам'ятати, що піст - це не дієта, і обмеження в їжі - не головне, набагато важливіше стежити за своїми думками, словами і вчинками.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: за старих часів із цього дня вже заборонялося займатися прядінням - традиційно починаються весняно-польові роботи.

Що можна робити 26 березня

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до архангела Гавриїла - просять допомоги в зціленні від хвороб, захисту для худоби, домашніх тварин і бджіл. Вважається, що святий уберігає мисливців від нападу хижих звірів, а рибалок - від нещасть на воді.

За народним повір'ям, цього дня архангел спускається з небес, щоб виконати бажання людей, тому варто помолитися святому.

Хто відзначає день ангела 26 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Алла, Анна, Василь, Гавриїл, Лариса, Парасковія, Степан.

Олександр, Григорій, Христина, Михайло, Никифор, Микола, Терентій.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято Благовещение прикмети великодні свята календар свят церковне свято
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Трампа вказали на цікавий нюанс в Будапештському меморандумі: виникнув скандал

У Трампа вказали на цікавий нюанс в Будапештському меморандумі: виникнув скандал

13:56Політика
Просування в Бєлгородській області: яке завдання можуть виконувати ЗСУ

Просування в Бєлгородській області: яке завдання можуть виконувати ЗСУ

13:25Фронт
Росія планує завершити війну до 2026 року - Скібіцький

Росія планує завершити війну до 2026 року - Скібіцький

12:10Україна
Реклама

Популярне

Більше
Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

У РФ ополчилися проти Єфремова: у театрі відмовляються з ним працювати

У РФ ополчилися проти Єфремова: у театрі відмовляються з ним працювати

Знають одиниці: при якій температурі потрібно прати постільну білизну

Знають одиниці: при якій температурі потрібно прати постільну білизну

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Закуска, яку розмітали зі столу в СРСР: рецепт давно забутої страви

Закуска, яку розмітали зі столу в СРСР: рецепт давно забутої страви

Останні новини

14:00

Найкращий сорт буряка - Боро F1: врожайний сорт з відмінним смаком

13:58

В Міненерго повідомили, скільки українці платитимуть за електроенергію в квітні

13:56

У Трампа вказали на цікавий нюанс в Будапештському меморандумі: виникнув скандал

13:31

Топ-3 антитренди, які знову в моді - експерт рекомендує

13:30

Оживе напівмертвий спатифілум: садівниця поділилася секретами догляду за квіткою

РФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - ЛакійчукРФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - Лакійчук
13:25

Просування в Бєлгородській області: яке завдання можуть виконувати ЗСУ

13:22

Експерти закликають посипати підлогу цукровою пудрою у квітні: для чого це

12:57

Невпізнанна: зірка "Москва сльозам не вірить" з'явилася на похороні

12:43

Росія та Україна "поділили" Чорне море: що змінилось та чого чекати українцям

Реклама
12:38

Миші тікатимуть самі: 3 рослини, які варто посадити біля дому

12:35

Зміни торкнулись майже всіх тарифів: відомий оператор зв'язку оновлює ціни

12:26

Які квіти садити навесні в саду та на клумбі: названо ідеальні варіанти

12:10

Росія планує завершити війну до 2026 року - Скібіцький

12:10

"Містика – це не жарти": шоуранер Володимир Москалець про зйомки серіалу "Злі духи" на 2+2

12:00

Сьогодні не можна ображатися і злитися: яке церковне свято 26 березня, прикмети

11:51

Росії вигідне морське перемир'я, а у Трампа вже немає козирів - ЛакійчукВідео

11:32

Скільки Україна збила балістичних ракет із 2022 року: Ігнат дав відповідь

11:25

alyona alyona зізналася, що набрала 17 кілограмів - що сталося

10:57

Британія зробила заяву та звернулася до Путіна: до чого закликають диктатора

10:37

РФ 8 разів ударила по енергетичних об'єктах після 18 березня - радник Зеленського

Реклама
10:35

Ціни на бензин в Україні падають: експерт попередив, що буде далі

10:27

Китайський гороскоп на завтра 27 березня: Зміям - важкі часи, Мавпам - провина

10:23

РФ атакувала дронами об'єкти інфраструктури, спалахнули пожежі: подробиці атакиФото

10:07

Синоптик назвав дату різкого потепління в Україні до +20

10:03

"У лікарні": який вигляд має Ірина Білик під час серйозної хвороби

10:01

Не вистачило грошей: скільки Лорак заплатила за весілля і свого йога-інструктора

10:00

Марина Боржемська: "Схуднути без дисципліни неможливо, але є хороші новини"

09:51

Стабільності не буде: економіст розповів, чого чекати від курсу долара

09:39

"Дуже вражаюче": президент Євроради назвав терміни входження України в ЄС

09:30

"Така подяка за захист": банкомати ПриватБанку не видають гроші військовим

09:26

Як Путін заважає Трампу припинити війну в Україні: в ISW розкрили деталі

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 березня (оновлюється)

09:06

"Обговорили колишніх": український ведучий поділився деталями розмови з Комаровим

08:50

Чому водії ставлять під лобове скло туалетний папір: цікава хитрість

08:31

"РФ тягне час": Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною

08:23

Українці воюватимуть голими руками, якщо умови миру їх не влаштують - глава ЦРУ

08:10

Про "морське перемирʼя": чого чекатиПогляд

08:06

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

07:57

Наталя Могилевська заговорила про подружні зради - причина

06:58

Спалахнули пожежі: РФ атакувала дронами Охтирку на Сумщині

Реклама
06:10

Трамп і Путін проти ЄвропиПогляд

06:00

"Я так вибрала": Тіна Кароль висловилася про заміжжя

05:50

Тест на уважність: знайдіть три помилки на картинці за 9 секунд

05:20

Гороскоп на квітень 2025 для Тельців: чого чекати в сім'ї, фінансах і на роботіВідео

04:57

Гороскоп на завтра 27 березня: Тельцям - задоволення, Стрільцям - приємна зустріч

04:35

Чому не можна казати Маша, Ксюша, Наташа і Даша: вчителька вказала на помилкуВідео

04:00

Штраф 270 тисяч гривень: де водіїв можуть покарати за несправний кондиціонер

03:30

Знищення армійської авіації росіян: експерт розкрив головну проблему РФ

03:03

Хреститись руками недостатньо - священник розкрив, що насправді каже БібліяВідео

02:31

Без зайвої хімії: як підібрати найкращі добрива для городу

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Операція в Курській області
Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на Курщині
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти