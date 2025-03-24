25 березня Благовіщення: що можна і не можна робити в це церковне свято

25 березня - Благовіщення / колаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

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Про що говорять прикмети на 25 березня

Що можна і не можна робити

25 березня за новим церковним календарем відзначають одне з найбільших свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також вшановують ікону Благовіщення Божої Матері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Православне свято 25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке належить до числа дванадесятих свят, тобто, найбільш значущих у житті Ісуса Христа і Богородиці.

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Благовіщення означає "блага звістка", саме в цей день Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і приніс звісточку про швидке народження Сина.

Найдавніше зображення сюжету Благовіщення - це київська ікона Благовіщення Божої Матері, яка знаходиться в Києво-Софійському соборі. На східних стовпах, які підтримують вівтарну арку, невідомими грецькими майстрами в XI столітті була викладена майстерна мозаїка. На ній зображені архангел Гавриїл і Богоматір. Автор софійської ікони зобразив у руках у Богоматері веретено з пурпуровою пряжею - згідно з переказами, Діва Марія в момент явлення ангела пряла пряжу для завіси Єрусалимського храму. Це полотно через багато років саме розірвалося в мить смерті Спасителя.

Цей тип зображення Благовіщення набув широкого поширення і став називатися "Благовіщення з пряжею".

Про що говорять прикмети на 25 березня

У народі 25 березня - свято, яке називають Благовіщенів день. Його прикмети говорять про погоду і майбутній урожай:

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яка погода на Благовіщення - така буде і на Великдень;

дощ цього дня - буде багатий урожай жита і грибна осінь;

сніг пішов - до поганого врожаю;

ластівки в небі - весна буде теплою.

У народі на Благовіщення прийнято втретє зазивати весну. Доброю прикметою дня вважається побачити лелеку - значить, крупно пощастить. Якщо ж лелеки зів'ють поруч із будинком гніздо, то в сім'ї з'явиться малюк.

Що не можна робити

У церковне свято 25 березня не слід сваритися, сваритися, лихословити й ображати кого-небудь, а також заздрити, засуджувати, відмовляти в допомозі. Церква не схвалює брехню, лінь, жадібність, відчай.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: працювати небажано, хоча в церкві суворої заборони й немає, але краще відкласти мирські справи, щоб присвятити день Богу. У народі кажуть, що Благовіщення - найбільше свято у Бога, цього дня навіть грішників у пеклі не мучать. Є також приказка: "На Благовіщення птах гнізда не в'є і дівка косу не плете".

Не можна цього дня одружуватися, оскільки свято завжди випадає або на Великий піст, або на Світлу седмицю, коли вінчання не відбуваються. Пройти сьогодні повз прохача - грішно.

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Що можна робити 25 березня

У православне свято 25 березня зранку заведено йти до церкви, але якщо такої можливості немає, то можна помолитися вдома.

У Богородиці просять миру, благополуччя, міцного здоров'я і захисту від хвороб, допомоги в справах, прощення гріхів і дякують за отримані блага. Вважається, що Божа Матір допомагає всім, хто звертається до неї з молитвою.

Триває Великий піст: тим, хто поститься, у свято дозволяється їсти рибу та рибні страви. Важливо пам'ятати, що обмеження в їжі - не головне під час посту, набагато важливіше стежити за своїми думками, словами і вчинками.

За народним повір'ям, у день Благовіщення сам Бог благословляє землю і все, що на ній росте. Традиційно цього дня за старих часів пекли булочки-"жайворонки" - для швидкого приходу весни, ними пригощали близьких і сусідів, годували домашніх тварин.

Хто відзначає день ангела 25 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Сава, Тихон.

За старим стилем день ангела у Григорія, Володимира, Олександра, Івана, Дмитра, Костянтина, Сергія.

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