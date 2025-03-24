StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

25 березня Благовіщення: що можна і не можна робити в це церковне свято

Віталій Кірсанов
24 березня 2025, 19:02
357
оновлено 24 березня, 19:42
Благовіщення Пресвятої Богородиці входить до числа дванадесятих свят.
Реклама
Благовіщення
25 березня - Благовіщення / колаж: Главред, фото: pexels, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Про що говорять прикмети на 25 березня
  • Що можна і не можна робити

25 березня за новим церковним календарем відзначають одне з найбільших свят - Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також вшановують ікону Благовіщення Божої Матері. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Православне свято 25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке належить до числа дванадесятих свят, тобто, найбільш значущих у житті Ісуса Христа і Богородиці.

відео дня

Благовіщення означає "блага звістка", саме в цей день Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл і приніс звісточку про швидке народження Сина.

Найдавніше зображення сюжету Благовіщення - це київська ікона Благовіщення Божої Матері, яка знаходиться в Києво-Софійському соборі. На східних стовпах, які підтримують вівтарну арку, невідомими грецькими майстрами в XI столітті була викладена майстерна мозаїка. На ній зображені архангел Гавриїл і Богоматір. Автор софійської ікони зобразив у руках у Богоматері веретено з пурпуровою пряжею - згідно з переказами, Діва Марія в момент явлення ангела пряла пряжу для завіси Єрусалимського храму. Це полотно через багато років саме розірвалося в мить смерті Спасителя.

Цей тип зображення Благовіщення набув широкого поширення і став називатися "Благовіщення з пряжею".

Про що говорять прикмети на 25 березня

У народі 25 березня - свято, яке називають Благовіщенів день. Його прикмети говорять про погоду і майбутній урожай:

Реклама
  • яка погода на Благовіщення - така буде і на Великдень;
  • дощ цього дня - буде багатий урожай жита і грибна осінь;
  • сніг пішов - до поганого врожаю;
  • ластівки в небі - весна буде теплою.

У народі на Благовіщення прийнято втретє зазивати весну. Доброю прикметою дня вважається побачити лелеку - значить, крупно пощастить. Якщо ж лелеки зів'ють поруч із будинком гніздо, то в сім'ї з'явиться малюк.

Що не можна робити

У церковне свято 25 березня не слід сваритися, сваритися, лихословити й ображати кого-небудь, а також заздрити, засуджувати, відмовляти в допомозі. Церква не схвалює брехню, лінь, жадібність, відчай.

Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: працювати небажано, хоча в церкві суворої заборони й немає, але краще відкласти мирські справи, щоб присвятити день Богу. У народі кажуть, що Благовіщення - найбільше свято у Бога, цього дня навіть грішників у пеклі не мучать. Є також приказка: "На Благовіщення птах гнізда не в'є і дівка косу не плете".

Не можна цього дня одружуватися, оскільки свято завжди випадає або на Великий піст, або на Світлу седмицю, коли вінчання не відбуваються. Пройти сьогодні повз прохача - грішно.

Реклама

Що можна робити 25 березня

У православне свято 25 березня зранку заведено йти до церкви, але якщо такої можливості немає, то можна помолитися вдома.

У Богородиці просять миру, благополуччя, міцного здоров'я і захисту від хвороб, допомоги в справах, прощення гріхів і дякують за отримані блага. Вважається, що Божа Матір допомагає всім, хто звертається до неї з молитвою.

Триває Великий піст: тим, хто поститься, у свято дозволяється їсти рибу та рибні страви. Важливо пам'ятати, що обмеження в їжі - не головне під час посту, набагато важливіше стежити за своїми думками, словами і вчинками.

За народним повір'ям, у день Благовіщення сам Бог благословляє землю і все, що на ній росте. Традиційно цього дня за старих часів пекли булочки-"жайворонки" - для швидкого приходу весни, ними пригощали близьких і сусідів, годували домашніх тварин.

Хто відзначає день ангела 25 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Сава, Тихон.

За старим стилем день ангела у Григорія, Володимира, Олександра, Івана, Дмитра, Костянтина, Сергія.

Вас також зацікавить:

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    свято Благовещение прикмети календар свят Благовіщення Пресвятої Богородиці церковне свято
    Новини партнерів
    Реклама
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
    Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
    Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
    Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
    З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
    ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
    Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Перевірити погоду
    Про насРедакціяПолітика конфіденційностіРедакційна політикаПравила користування сайтомРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.
    Головна
    Telegram
    мова
    Важливе