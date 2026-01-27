Рус
Чому 28 січня не можна вбивати павуків і тарганів: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
27 січня 2026, 12:10
14
28 січня зловісним знаком вважалося вбивство домашніх комах - павуків, цвіркунів або навіть тарганів.
Чому 28 січня не можна вбивати павуків і тарганів
Чому 28 січня не можна вбивати павуків і тарганів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 28 січня
  • Що можна і не можна робити 28 січня
  • Прикмети 28 січня

У середу, 28 січня, в православному календарі день пам'яті святого преподобного Єфрема Сирійця. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Єфрем народився близько 306 року в місті Нізібія (Месопотамія, сучасна територія Туреччини). За переказами, він походив з християнської родини, проте в юності мав запальний характер і схильність до різких вчинків. Життєві випробування і внутрішня боротьба стали для нього шляхом глибокого переосмислення власного буття.

відео дня

Вирішальну роль у формуванні духовного світогляду Єфрема відіграв святий Яків, єпископ Нізібійський, під духовним керівництвом якого майбутній подвижник прийняв хрещення і почав шлях церковного служіння. Саме тут зародилися його богословські інтереси і любов до Святого Письма.

Ефрем Сирієць ніколи не приймав священницького сану, залишаючись дияконом з глибокої покори і усвідомлення власної недосконалості. Це рішення стало відмінною рисою його духовного образу: він уникав почестей, обирав шлях внутрішнього очищення і повного служіння Богу.

Після захоплення Нізібії персами Єфрем оселився в Едемі, що стала осередком його подвижницького життя і творчості. Там він вів суворий аскетичний спосіб життя, поєднуючи усамітнення з активною духовно-просвітницькою діяльністю.

Найбільша слава святого Єфрема пов'язана з його літературною спадщиною, яка налічує сотні гімнів, поем, тлумачень Святого Письма і морально-аскетичних настанов. Він писав сирійською мовою, використовуючи поетичну форму як засіб богословського пізнання.

Особливе місце в духовній спадщині святого займає покаянна традиція. Найвідомішим його твором є молитва святого Єфрема Сирійця, яка читається під час Великого посту і стала справжнім духовним символом аскетичного періоду церковного року: "Господи і Владико життя мого, духу лінощів, недбалості, владолюбства і марнославства не дай мені..." Ця молитва про чесноти через смиренність, самопізнання і любов.

У роки голоду в Едесі Єфрем активно займався благодійністю: організовував допомогу бідним, доглядав за хворими, закликав заможних до милосердя. Його слово мало велику силу, тому що підтверджувалося особистим прикладом.

Святий преподобний Єфрем Сирієць відійшов до Господа 373 року, залишивши після себе спадщину, яка й донині залишається духовним дороговказом для мільйонів віруючих.

Прикмети 28 січня

  • Яскраві зірки вночі - в найближчий час буде морозна погода.
  • Сильний мороз обіцяє ранню весну.
  • Ворони каркають - до відлиги, а якщо ховаються - до похолодання.

Що не можна робити 28 січня

За давніми народними віруваннями, 28 січня суворо не схвалюється будь-яке знищення живих істот у власному будинку. Особливо зловісним знаком вважалося вбивство домашніх комах - павуків, цвіркунів або навіть тарганів. Такі дії, за повір'ям, могли привернути до будинку смуток, втрати і непередбачувані негаразди. Також вважалося великим гріхом ображати кішок або будь-яких інших домашніх тварин, адже жорстокість до них нібито поверталася людині сторицею.

Що можна робити 28 січня

У день православного вшанування віруючим радили звернутися до власної совісті, щиро покаятися у скоєних проступках і попросити вибачення у тих, кого образили словом або вчинком. У цей день особливо часто підносили молитви до святих, просячи їх заступництва перед Господом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
