Чому 28 травня не можна нічого давати в борг: яке свято і день ангела

У день Микити-сповідника не слід сваритися і злословити, а також виконувати важку фізичну роботу.

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28 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 28 травня

Народні прикмети

Що не можна робити 28 травня

За новим церковним календарем 28 травня церква вшановує преподобного Микити-сповідника єпископа Халкідонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського, мучениці Еліконіди, священномученика Елладія єпископа. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 28 травня

Преподобний Микита-сповідник був єпископом Халкідонським у другій половині восьмого століття. Святитель відзначився своєю добротою і милосердям до бідних, вдів і сиріт. Він лікував хворих і допомагав усім, кому міг. За часів іконоборства святий Микита постраждав за відстоювання ікон. Він зазнав тортур і був відправлений на заслання. Помер на початку дев'ятого століття.

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Священномученик Євтихій жив у першому столітті і допомагав святим апостолам. Був поставлений єпископом у місті Мелітин. Зазнав тортур за християнське віросповідання.

Свята мучениця Еліконіда жила в місті Фессалоніки в третьому столітті. Коли почалися гоніння християн, дівчина пішла в Коринф. Там дівчина була заарештована за проповідь. Терплячи тортури, дівчина не зреклася Христа. Коли їй запропонували статус жриці за зречення, вона погодилася. Тоді її привели до язичницького капища і залишили там одну на її прохання. Дівчина розбила всі язичницькі ідоли. За це її повели на страту. Але дикі леви, до яких кинули дівчину, не чіпали її. Тоді святій відрубали голову. Сталося це 244 року.

Священномученик Елладій жив у 6-7 столітті. Постраждав за Христа під час навали персів на Римську імперію. Святий був забитий до смерті після тортур.

28 травня відзначається переддень Вознесіння Господнього, оскільки 29 травня - свято Вознесіння.

Народні прикмети

На Микити в народі збереглися такі прикмети про погоду:

тиха безвітряна погода - до гарного врожаю;

дощ цього дня обіцяє суху осінь;

якщо літає багато бджіл і ос, то погода має покращитися;

веселка в небі прогнозує негоду і дощі найближчим часом;

скрекіт сороки цього дня на удачу, віщує багато грошей.

Що не можна робити 28 травня

У день Микити-сповідника не слід сваритися і злословити, а також виконувати важку фізичну роботу. У народі вважали, що цього дня нічого не варто позичати, а за своїми речами потрібно добре доглядати. Не залишати без нагляду свої речі та зачиняти будинок чи квартиру.

Іменини та день ангела 28 травня

За новоюліанським календарем 28 травня з днем ангела слід привітати Микиту. Ім'я прийшло до нас через старослов'янську мову з давньогрецької і означає "переможець".

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