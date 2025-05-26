27 травня не можна сваритися й обманювати: яке свято і день ангела

У народі вважають, що не варто садити дерева цього дня, вони не приживуться.

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27 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 27 травня

Народні прикмети

Що не можна робити 27 травня

За новим церковним календарем в Україні 27 травня церква вшановує пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Сардейського, мучеників діви Феодори і воїна Дідіма, праведного сповідника Іоанна Русина. Згадується також обрітення мощей святителів Київських: Кипріяна і Фотія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 27 травня

Священномученик Ферапонт був єпископом у Сардисі в Малій Азії. Жив мученик у III столітті за часів правління імператора Юліана, який переслідував усіх християн. Святого запроторили до в'язниці і мучили голодом і спрагою, але він не зрікся Ісуса Христа і був убитий.

відео дня

Святі мученики діва Феодора і воїн Дідім прийняли мученицьку смерть на початку IV століття в місті Олександрії. За часів гоніння християн імператором Діоклетіаном свята Феодора була заарештована як християнка. Для покарання її відвели на наругу в блудний дім.

Святий Дідім був християнином і, вбравшись у військовий одяг, увійшов у той самий блудний дім і вивів звідти Феодору, віддавши їй свій одяг. Коли правитель про це дізнався, наказав стратити Дідіма. Феодора прийшла на його страту і побажала прийняти смерть разом із ним. Обох було усічено мечем.

Праведний Іоанн Русин народився на українських землях близько 1690 року. Був воїном у російській армії. Під час війни з Туреччиною його полонили і продали в рабство в Кесарії Каппадокійській. Незважаючи на тяготи життя раба, Іоанн залишався ревним християнином і був добрим до всіх оточуючих. Навіть його господар-рабовласник поважав його. Після смерті Іоанна на похорон прийшли всі християни міста.

Народні прикмети

До 27 травня в народі є такі прикмети:

парке повітря віщує дощі;

якщо видно черв'яків, скоро будуть грози;

туман передбачає багато грибів;

сонячний день обіцяє сонячну осінь;

дощовий день означає сиру осінь.

Що не можна робити 27 травня

Не можна думати про щось погане, сваритися з близькими і обманювати. У народі вважають, що не варто садити дерева цього дня, вони не приживуться. Краще обходити загублені дрібні монети. Також потрібно робити добрі справи і налаштовувати себе на добрі думки. Не варто відмовляти нужденним і тим, хто просить допомоги.

Іменини та день ангела 27 травня

За новоюліанським календарем 27 травня відзначають іменини Іван і Федір.

Іоанн - похідне ім'я від єврейського Іоанн. Ім'я трактується як "милість Божа".

Федір у перекладі з грецької мови означає "подарунок Господа".

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