Чому 21 липня не можна сваритися і лаятися: яке церковне свято

Коротко:
- Яке церковне свято 21 липня
- Що не можна робити 21 липня
- Народні прикмети і традиції
У понеділок, 21 липня, віряни святкують день пам'яті святих преподобних Симеона та Іоанна. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 21 липня
Симеон був євреєм за походженням, прийняв християнство. Він вів життя стовпника в Палестині, недалеко від Мертвого моря. Преподобний Іоанн був його учнем, приєднався до Симеона в досить молодому віці. Подвизався разом із ним у пустелі, розділяючи суворий спосіб життя.
Що не можна робити 21 липня
Не слід відмовляти в допомозі - Іван і Симеон вважаються зразками милосердя.
Не можна сваритися і лаятися - будь-які слова, сказані в гніві, є гріхом.
Не бажано вишивати, шити - цей день потрібно провести в молитві та духовних роздумах.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- спека - чекайте на суху й теплу осінь;
- дощ - значить, і осінь буде дощовою;
- ранкова роса - день буде теплим і спокійним;
- сильний вітер - прийде зміна погоди;
- ввечері веселка - чекайте погожу ранкову погоду.
У народі 21 липня називалося День Мовчальників. Це пов'язано з подвигом преподобних Симеона та Іоанна, які мовчали, уникаючи марних слів і мирського галасу. Вважалося, що цього дня потрібно більше мовчати, менше пліткувати, більше молитися.
Іменини 21 липня
Які завтра іменини: Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Анна.
Талісманом людини, народженої 21 липня, є гагат. Одна з форм кам'яного вугілля, що утворилася з деревини, яка мільйони років тому зазнала скам'яніння. З давніх часів його вважали природним амулетом, здатним полегшувати біль і заспокоювати фізичні страждання.
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