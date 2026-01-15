Рус
Чому 16 січня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
15 січня 2026, 10:32
16 січня не рекомендується брати в руки гострі предмети, ризик поранитися підвищується.
Яке церковне свято 16 січня
Яке церковне свято 16 січня / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 16 січня
  • Що можна і не можна робити 16 січня
  • Прикмети 16 січня

У п'ятницю, 16 січня, в православному календарі день поклону чесним кайданам святого апостола Петра. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 16 січня

Апостол Петро був одним з дванадцяти учнів Ісуса Христа, обраним бути "скелею Церкви", на якій Христос мав побудувати свою спільноту. Після вознесіння Господа Петро активно проповідував в Юдеї, а потім і за її межами, навертаючи людей до християнської віри.

відео дня

Традиційно вважається, що Петро був ув'язнений в Римі під час правління імператора Нерона, де його тримали в темниці в кайданах. Саме ці "чесні кайдани", якими апостола обмежували, згодом стали святинею. Існує переказ, що під час молитов апостола кайдани чудесним чином зцілювали людей, які до них торкалися.

У IV столітті кайдани були перенесені з стародавньої темниці в Римі до церкви святого Петра, де їх стали зберігати як реліквію. З того часу віруючі почали святкувати день поклону чесним кайданам, вшановуючи терпіння, віру і мученицьку стійкість апостола.

Прикмети 16 січня

  • Сильний мороз в цей день - до весни залишилося ще багато холодних днів.
  • Ясний день і зоряне небо - весна буде ранньою і теплою.
  • Сніг йде дрібний, сухий - літо буде спекотним і врожайним.

Що не можна робити 16 січня

За народними повір'ями, 16 січня слід бути особливо обережними і відповідальними. У цей день не варто завдавати шкоди тваринам - навіть маленьке образливе слово або необережний вчинок можуть повернутися неприємностями. Також не рекомендується брати в руки гострі предмети, ризик поранитися підвищується.

Що можна робити 16 січня

У день пам'яті святого апостола Петра віруючі звертаються до нього в молитвах з проханнями про зцілення від важких хвороб, підтримку в життєвих труднощах і мудрість для знаходження виходу зі складних ситуацій. Апостол також шанований як охоронець домашньої худоби і тварин, тому в цей день особливо дбали про своїх підопічних: їх добре годували, прибирали хліви, стайні і клітки, щоб показати повагу і отримати благословення на здоров'я і добробут господарства.

