Чому 15 січня не можна впускати в будинок чужих людей: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
14 січня 2026, 13:46
15 січня слід бути дуже обережним: не впускати в будинок чужих людей і не брати нічого від незнайомців.
Яке 15 січня свято
Яке 15 січня свято / колаж: Главред, фото: УНІАН, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 15 січня
  • Що можна і не можна робити 15 січня
  • Прикмети 15 січня

У четвер, 15 січня, в православному календарі день пам'яті святих преподобних Павла Тивейського та Іоанна Кущника. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Преподобний Павло Тивейський - один з найшанованіших отців-пустельників IV століття, відомий суворим аскетизмом і духовною глибиною. Народився в Єгипті і ще юнаком обрав шлях пустельника, залишивши мирські турботи заради служіння Богу.

відео дня

Його духовна практика відрізнялася глибокою молитвою, суворим постом і внутрішньою боротьбою з пристрастями. Павло жив у самотній скиті в пустелі Тивейській (сучасний Єгипет), де його приклад привернув багатьох послідовників. Преподобний вчив, що справжня свобода душі досягається через зречення від мирських спокус і постійну увагу до молитви та роздумів над священним писанням.

Павло Тивейський залишив численні настанови для ченців і мирян, в яких підкреслював важливість смирення, терпіння і любові до ближнього.

Преподобний Іоанн Кущник - християнський подвижник V-VI століть, відомий своїм нестандартним способом аскетичного життя. Іоанн віддав перевагу не монастирській обителі, а життю серед дикої природи, де проводив дні і ночі в молитві і спогляданні.

Особливістю його подвигу було поселення в кущах і чагарниках, через що він отримав прізвисько "Кущник". Такий спосіб життя символізував повне зречення від земних благ і пошук духовної єдності з Богом через суворі випробування тіла і духу.

Іван Кущник вчив, що справжня духовна свобода досягається не через зовнішні ритуали, а через внутрішню чистоту серця, постійну молитву і смиренне прийняття волі Божої.

Прикмети 15 січня

  • Якщо мороз тримається весь день - весна буде холодна і пізня.
  • Птахи прилітають близько до хат - мороз буде сильний; пташки шукають їжу.
  • Сніг або хуртовина в цей день пророкує багатий урожай хліба і молока.

Що не можна робити 15 січня

За народними віруваннями, цей день вважають особливим для магів і чаклунів: нібито вони передають свої знання учням, а потім випробовують їх на людях, викликаючи різні неприємності або біди. Тому слід бути дуже обережним: не впускати в будинок чужих людей і не брати нічого від незнайомців. Народні прикмети також радять утриматися від важливих справ і поїздок, тому що день вважається несприятливим і небезпечним для будь-яких починань.

Що можна робити 15 січня

У день вшанування святого Павла православні звертаються до нього з молитвами про зміцнення душі і тіла, з проханням позбавити від хвороб, пристріту або псування. Віруючі також шукають його заступництва, щоб звільнитися від негативного впливу і духовного тиску, включаючи небезпечні релігійні впливи або секти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
