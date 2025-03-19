Більше молитися та вмитися з криниці: яке свято та прикмети 20 березня

20 березня у християн триває Великий піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження і пити алкоголь.

https://glavred.net/holidays/bolshe-molitsya-i-umytsya-iz-kolodca-kakoy-prazdnik-i-primety-20-marta-10648598.html Посилання скопійоване

Яке свято і прикмети 20 березня / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 20 березня

День ангела та іменини сьогодні

В Україні 20 березня церква за новоюліанським календарем відзначає День мучениці Світлани Самарянки та її синів; мучениць Анатолії, Параскеви, Домніни і Севастіана; мучениць Олександри, Клавдії, Юліанії, Феодосії; святителя Микити Аполлоніадського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 20 березня

Святий Севастіан був градоначальником і вмовляв сина Фотини відректися від віри Христової. Але онімів і осліп після своїх слів. Через кілька днів він прозрів і увірував в Ісуса Христа.

відео дня

Разом із Фотиною та її синами Севастіана доставили до імператора. Той наказав катувати християн, щоб вони відреклися від віри. Мученики не відмовилися від віросповідання і були усічені мечем.

Святу Олександру та інших мучениць Понтійських заарештували в місті Амісі на березі Чорного моря 310 року. Християни були віддані на тортури через віросповідання. Не відмовившись від Ісуса Христа, святі були спалені живцем.

Святий Микита був єпископом у Віфінії у 8 столітті за часів іконоборства. Святий шанував ікони і за це був відправлений на заслання, де тяжко захворів і помер.

20 березня у християн триває Великий піст, тому не можна їсти продукти тваринного походження, пити алкоголь, сваритися і злословити. Слід утримуватися від поганих звичок, більше молитися і допомагати нужденним.

У народі вважалося, що похмура погода цього дня віщує похолодання на наступні пару тижнів. А ясні зірки на небі говорять про теплі дні до кінця місяця.

Особливе ставлення було до води в цей день. У народі вірили, що вода з криниці має цілющу силу. Вважалося обов'язковим умитися водою з колодязя.

День ангела та іменини сьогодні

20 березня за новим церковним календарем в Україні відзначають день ангела Світлана, Віктор, Севастіан, Клавдія, Олександра та Микита.

Ім'я Світлана має слов'янське походження і означає - "світла земля", ім'я Віктор походить з латинської мови і перекладається як "переможець", Микита так само означає перемогу, але з грецької мови.

Олександра також походить із Греції і трактується як "смілива захисниця".

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред