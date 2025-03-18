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19 березня не можна сваритися і сумувати: яке церковне свято, прикмети

Віталій Кірсанов
18 березня 2025, 15:35
169
Православне свято 19 березня - день пам'яті святих мучеників Хрисанфа і Дарії.
19 березня
19 березня не можна сваритися і сумувати / фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке 19 березня церковне свято в Україні
  • Про що говорять прикмети на 19 березня
  • Що можна і не можна робити

19 березня за новим церковним календарем вшановують святих мучеників Хрисанфа і Дарію. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке 19 березня церковне свято в Україні

Православне свято 19 березня - день пам'яті святих мучеників Хрисанфа і Дарії, які жили в III столітті.

відео дня

Хрисанф народився в язичницькій родині в Олександрії. Переїхавши до Риму, він захопився читанням християнських текстів, що привело його до прийняття християнства. Батько, бажаючи повернути сина до язичництва, одружив його з жрицею Афіни - Дариною.

Однак Хрисанф переконав її прийняти християнство, і вони вирішили жити в чистоті та присвятити себе служінню Богу. Їхнє життя стало прикладом для багатьох, що викликало невдоволення влади. Після жорстоких тортур їх було поховано за християнську віру.

Крім того, 19 березня припадає на період Великого посту. Цього дня в храмах проводиться Літургія Передосвячених Дарів - особлива служба, під час якої віряни можуть причаститися Святими Дарами, освяченими раніше.

Про що говорять прикмети на 19 березня

За прикметами дня можна дізнатися погоду і яким буде наступний сезон:

  • день теплий видався - буде сухе і вітряне літо;
  • іде дощ - влітку посухи не буде;
  • верба зацвіла - пасічникам треба бджіл виставляти;
  • зірок не видно - буде тепло.

У народі 19 березня - свято Дарина Брудна. Прозвали його так через сніг, який зазвичай танув у цей час, залишаючи після себе багато бруду і калюж.

Що не можна робити 19 березня

У церковне свято 19 березня не можна сваритися, пліткувати, хвалитися, заздрити, засуджувати, відмовляти в допомозі, сумувати. Церква не схвалює брехню, жадібність, лінь.

Що 19 березня не можна робити за народними прикметами: сумувати, плакати і сваритися подружжю - інакше весь рік пройде в печалі та сварках. Також не варто ходити в рваному одязі та байдикувати - не буде ні грошей, ні щастя.

Що можна робити 19 березня

У православне свято 19 березня моляться до святих Дарини і Хрисанфа - звертаються до святих, як до заступників за нас перед Господом, просять зберегти кохання і вірність у сім'ї, здоров'я для близьких і допомоги у вихованні дітей.

Хто відзначає день ангела 19 березня

Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Софія, Інокентій, Дмитро, Іван, Дарина.

За старим стилем день ангела у Максима, Федора, Аркадія, Костянтина, Олени.

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