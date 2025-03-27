27 березня не можна сперечатися і злитися: яке сьогодні свято, що не можна робити

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 27 березня
- Народні прикмети
- Що не можна робити 27 березня
За новим церковним календарем 27 березня в Україні церква відзначає мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла і Феодосія, преподобного Іоанна прозорливого Єгипетського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 27 березня
Мучениця Матрона була служницею знатної єврейки в місті Фессалоніки. Коли інші слуги донесли, що Матрона таємно відвідує християнську церкву, господиня веліла катувати, а потім убити дівчину. Незважаючи на тортури, дівчина не зреклася своєї віри. На початку IV століття у Фессалоніках побудували храм на честь святої Матрони.
Святі мученики Мануїл і Феодосій постраждали за християнське віросповідання 304 року в Сирмії. За наказом правителя були піддані мукам, а потім усічені мечем.
Преподобний Іоанн Прозорливий жив у IV столітті в Єгипті. Дорослим він постригся в ченці. Понад 50 років провів у повному самітництві. У старості отримав дар пророцтва і передбачив святому Палладію, що той стане єпископом. Преподобний прожив близько 90 років і помер мирною смертю.
Народні прикмети
27 березня слід звернути увагу на такі прикмети:
- якщо вдарив мороз, то триматиметься ще цілий тиждень;
- сонце на небі вказує на похолодання найближчим часом;
- хмари, що швидко пливуть по небу, віщують швидке потепління;
- дощ віщує сухе і спекотне літо.
У народі вірили, що якщо подумати про щось погане, воно обов'язково збудеться.
Що не можна робити 27 березня
Не можна сперечатися, злитися і вживати алкоголь. Оскільки триває піст, не можна їсти продукти тваринного походження. У народі казали, якщо посваришся з ким-небудь цього дня, то вже не помиритеся.
Іменини та день ангела 27 березня
За церковним календарем в Україні 27 березня свої іменини святкує Іван.
Іван походить від "Іоан", з давньоєврейської мови. Ім'я трактується як "помилуваний Богом", або "подарунок Божий".
Вас також зацікавить:
- З ними неможливо спілкуватися: дати народження справжніх енергетичних вампірів
- 8 речей, які не варто робити в церкві: як не дати "скинути" на себе негатив
- Це не кола: стоматологи назвали популярний напій, який найбільше шкодить зубам
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред