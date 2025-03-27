27 березня не можна сперечатися і злитися: яке сьогодні свято, що не можна робити

У народі вірили, що якщо подумати сьогодні про щось погане, воно обов'язково збудеться.

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27 березня не можна сперечатися і злитися / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

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Яке церковне свято 27 березня

Народні прикмети

Що не можна робити 27 березня

За новим церковним календарем 27 березня в Україні церква відзначає мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла і Феодосія, преподобного Іоанна прозорливого Єгипетського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 27 березня

Мучениця Матрона була служницею знатної єврейки в місті Фессалоніки. Коли інші слуги донесли, що Матрона таємно відвідує християнську церкву, господиня веліла катувати, а потім убити дівчину. Незважаючи на тортури, дівчина не зреклася своєї віри. На початку IV століття у Фессалоніках побудували храм на честь святої Матрони.

відео дня

Святі мученики Мануїл і Феодосій постраждали за християнське віросповідання 304 року в Сирмії. За наказом правителя були піддані мукам, а потім усічені мечем.

Преподобний Іоанн Прозорливий жив у IV столітті в Єгипті. Дорослим він постригся в ченці. Понад 50 років провів у повному самітництві. У старості отримав дар пророцтва і передбачив святому Палладію, що той стане єпископом. Преподобний прожив близько 90 років і помер мирною смертю.

Народні прикмети

27 березня слід звернути увагу на такі прикмети:

якщо вдарив мороз, то триматиметься ще цілий тиждень;

сонце на небі вказує на похолодання найближчим часом;

хмари, що швидко пливуть по небу, віщують швидке потепління;

дощ віщує сухе і спекотне літо.

У народі вірили, що якщо подумати про щось погане, воно обов'язково збудеться.

Що не можна робити 27 березня

Не можна сперечатися, злитися і вживати алкоголь. Оскільки триває піст, не можна їсти продукти тваринного походження. У народі казали, якщо посваришся з ким-небудь цього дня, то вже не помиритеся.

Іменини та день ангела 27 березня

За церковним календарем в Україні 27 березня свої іменини святкує Іван.

Іван походить від "Іоан", з давньоєврейської мови. Ім'я трактується як "помилуваний Богом", або "подарунок Божий".

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