В Україні помер підліток через небезпечну хворобу після купання у водоймі

У Києві помер 15-річний хлопчик в лікарні Охматдит після того, як захворів на лептоспіроз після купання в ставку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у підлітка був важкий стан, недуг дав серйозні ускладнення, і лікарі вже не змогли врятувати хлопця.

Як повідомила 25 липня на оперативній нараді виконуюча обов'язки директора Броварської районної філії ДУ "Київський обласний центр контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" Оксана Колесник, трагедія сталася 17 липня.

Десятикласник Броварської школи № 5 купувався 30 червня в одному зі ставків Корсунь-Шевченківського району під Черкасами. Менш ніж через два тижні у підлітка з'явилися перші ознаки хвороби.

11 липня батьки хлопчика звернулися в приватну клініку, де юному пацієнтові було призначено амбулаторне лікування. Батьки лікували сина вдома.

Коли через чотири дні школяреві стало гірше, батьки звернулися в амбулаторію №2 в Броварах, і підлітка звідти вже перевели в інфекційне відділення дитячої лікарні.

У хлопця стали відмовляти ноги, і пацієнта в терміновому порядку транспортували в спеціалізовану дитячу лікарню "Охматдит" в Києві. На жаль, врятувати хлопчика вже не вдалося - 17 липня він помер.

Лептоспіроз - що відомо

Небезпечна інфекційна хвороба, викликана збудником-бактерією Leptospira, при відсутності лікування може призвести до ураження нирок, печінки, менінгіту, і до смерті.

Джерелами збудників лептоспірозу є інфіковані тварини (хворі і носії збудника) - переважно дрібні ссавці (мишоподібні і водоплавні гризуни), комахоїдні, сільськогосподарські тварини, собаки, промислові тварини (лисиці та ін.).

Збудник потрапляє у воду з сечею інфікованих тварин (найчастіше - гризунів). Захворіти на лептоспіроз можна під час купання, лову риби в заражених водоймах, її розробці, сінокосі на зволожених територіях, при догляді за хворими та інфікованими тваринами і т. д.

В Україні захворюваність на лептоспіроз сезонна і зростає навесні і влітку, коли люди більше часу проводять біля водойм.

Людина може захворіти від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.

Симптоми лептоспірозу

головний біль,

лихоманка,

біль в м'язах,

почервоніння очей,

діарея,

висипання.

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