Убивче лікування: у РФ помер глава КБ, що створює зброю для російської армії

Дмитро Конопльов / Newstula.ru

Ще один високопоставлений росіянин помер за дивних обставин. Стало відомо про те, що у Москві помер Дмитро Конопльов, який обіймав посаду керуючого директора "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова".

Підприємство створює зброю для сухопутних військ, авіації та ППО російських окупантів.

Як пишуть росЗМІ, Конопльов помер під час сеансу ксенотерапії (це інгаляційна процедура - метод в комплексному лікуванні неврологічних захворювань. Основою лікарського засобу є інертний газ) в одній з клінік Москви.

Відзначається, що смерть Конопльова настала під час процедури з кисневою маскою, коли він дихав ксеноном, щоб вилікувати головний біль і тривожний розлад.

При цьому медики досі не можуть встановити причину смерті.

Що відомо про КБ приладобудування

"Конструкторське бюро приладобудування" займається розробкою озброєння для окупаційної російської армії.

Зокрема, розробляються протитанкові ракетні комплекси:

"Корнет";

"Квартет";

"Метис".

Комплекси ППО:

"Панцир-С1";

"Каштан-М";

"Тунгуска-М1";

ракетний комплекс "Гермес-а";

Стрілецько-гарматне озброєння і боєприпаси до нього: пістолети, пістолети-кулемети, снайперська зброя, гранатомети, авіаційні гармати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в столиці Росії в Москві загорілося одне з будівель багатофункціонального житлового комплексу Capital towers, що складається з трьох веж висотою 295 метрів.

Комплекс розташований поблизу з діловим центром Москва-Сіті. Всі три вежі мають свої назви: River Tower, City Tower і Park Tower.

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