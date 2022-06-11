"Нехай приїде в наш Охматдит": Нікітюк кличе паралізованого Бібера в Україну

Нікітюк кличе паралізованого Бібера в Україну / скріншот

Новина про те, що Джастін Бібер серйозно хворий і у нього паралізувало половину обличчя схвилювало шанувальників співака по всьому світу.

Через синдром Рамзі Ханта співак може моргати тільки одним оком, а посміхатися – тільки однією стороною рота.

У своїх Instastories телеведуча побажала Джастіну якнайшвидшого одужання і запросила його на лікування в Україну.

"Українські лікарі - одні з кращих! У них є досвід в лікуванні і повного відновлення після паралічу за допомогою голковколювання. Українська лікарня пропонує свої послуги. Тут є реальний шанс вилікувати вас. Не бійтеся, довіртеся, вони допоможуть вам організувати лікування", – звернулася до Джастіна Леся Нікітюк.

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Поки Бібер не відповів на запрошення української телеведучої, але подякував за підтримку своїх фанатів і попросив їх молитися за його здоров'я.

Нагадаємо, поп-співак Джастін Бібер змушений був припинити свою концертну діяльність через серйозну недугу.

28-річний співак розповів про серйозну недугу, який атакував популярного виконавця. Зокрема, співак поділився своїм діагнозом зі своїми фанатами.

"Ви, ймовірно, можете бачити по моєму обличчю, що зі мною щось не так. У мене синдром Рамзі Ханта. Вірус вражає нерв в моєму вусі і мої лицьові нерви, а також викликає параліч обличчя. Я збираюся вилікуватися, роблю спеціальні вправи, щоб повернути своє обличчя в нормальний стан", — розговорився він в особистому блозі, зазначивши, що не знає, скільки часу займе відновлення.

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