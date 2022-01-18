Як правильно занурюватися в ополонку на Водохреща - відповідь лікарів

Фахівці МОЗ нагадують, що купання в крижаній воді без підготовки не зможе зміцнити і загартувати організм.
У середу, 19 січня, українці відзначатимуть свято Хрещення Христового. Дуже багато людей люблять в цей день занурюватися у водойми. Але не всім це принесе здоров'я, навіть навпаки.
Як правильно занурюватися в крижану воду, щоб не захворіти розповіли в Національній службі здоров'я.
Головні правила
- Найголовніше - це перш за все проконсультуйтеся з лікарем. Якщо лікар не знайде протипоказань, починайте готуватися до занурення.
- Загартовуйтеся! Перші помічники - холодний душ і повітряні ванни.
- Обирайте для занурення обладнану і безпечну ділянку водойми, звідки зручно вибиратися.
- Взуйте неслизьке взуття і по можливості захистіть від води голову.
- Зробіть розминку, розігрійте тіло.
- У воді також активно рухайтеся.
- Добре витріть тіло сухим рушником, одягніться і випийте чогось теплого.
- Не зігрівайтеся алкоголем!
- Будьте обережні, дотримуйтесь рекомендацій лікаря і залишайтеся здоровими!
Фахівці МОЗ нагадують, що купання в крижаній воді без підготовки не зможе зміцнити і загартувати організм. Така процедура може нашкодити, якщо людина раптово вирішує зануритися в ополонку.
Читайте також:
- Голодна кутя на Водохреща: найпростіший і швидкий рецепт
- Хрещення-2022: кому категорично не можна занурюватися в ополонку і як не захворіти
- Прикмети на Водохреща Господнє 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду
- "З Хрещенням Господнім!"- листівки, душевні привітання і картинки до світлого свята
Автор: Катерина Трохимчук