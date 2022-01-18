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Як правильно занурюватися в ополонку на Водохреща - відповідь лікарів

18 січня 2022, 02:41

Фахівці МОЗ нагадують, що купання в крижаній воді без підготовки не зможе зміцнити і загартувати організм.

Хрещення купання
Хрещення - як правильно занурюватися в крижану воду / УНІАН

У середу, 19 січня, українці відзначатимуть свято Хрещення Христового. Дуже багато людей люблять в цей день занурюватися у водойми. Але не всім це принесе здоров'я, навіть навпаки.

Як правильно занурюватися в крижану воду, щоб не захворіти розповіли в Національній службі здоров'я.

Головні правила

  • Найголовніше - це перш за все проконсультуйтеся з лікарем. Якщо лікар не знайде протипоказань, починайте готуватися до занурення.
  • Загартовуйтеся! Перші помічники - холодний душ і повітряні ванни.
  • Обирайте для занурення обладнану і безпечну ділянку водойми, звідки зручно вибиратися.
  • Взуйте неслизьке взуття і по можливості захистіть від води голову.
  • Зробіть розминку, розігрійте тіло.
  • У воді також активно рухайтеся.
  • Добре витріть тіло сухим рушником, одягніться і випийте чогось теплого.
  • Не зігрівайтеся алкоголем!
  • Будьте обережні, дотримуйтесь рекомендацій лікаря і залишайтеся здоровими!

Фахівці МОЗ нагадують, що купання в крижаній воді без підготовки не зможе зміцнити і загартувати організм. Така процедура може нашкодити, якщо людина раптово вирішує зануритися в ополонку.

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