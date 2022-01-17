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Водохреща-2022: кому категорично не можна занурюватися в ополонку та як не захворіти

17 січня 2022, 02:16

Як правильно занурюватися в крижану воду, щоб не захворіти і кому така процедура категорично заборонена.

Хрещення
Кому не можна купатися на Водохреща / Facebook.com

Скоро українці відзначатимуть Водохреща. У цей день за традицією в люди купаються в крижаній воді в спеціально відведених місцях, але такі процедури дозволені далеко не всім.

Як правильно занурюватися в крижану воду, щоб не захворіти і кому така процедура категорично заборонена.

Фахівці МОЗ нагадують, що купання в крижаній воді без підготовки не зможе зміцнити і загартувати організм. Така процедура може нашкодити, якщо людина раптово вирішує зануритися в ополонку.

Підготовку до купання в крижаній воді потрібно починати заздалегідь і поступово знижувати температуру води. Зазвичай люди практикують холодний душ і обливання, а тривалість процедур і температуру змінюють поступово.

Як правильно занурюватися в крижану воду

  • Перед зануренням в крижану воду потрібно обов'язково зробити розминку. Стрибати з розбігу не рекомендується – спочатку потрібно намочити обличчя, груди, живіт і спину, а після цього можна зануритися по шию.
  • З головою пірнати також не варто – це може привести до різкого переохолодження організму. У холодній воді не можна перебувати довго, достатньо 3-5 секунд.
  • Люди, які роками практикують моржування і регулярно загартовуються, можуть поплавати довше – 1,5-2 хвилини.
  • Після купання мокрий одяг потрібно зняти якомога швидше і енергійно розтертися рушником, а потім швидко одягнутися в суху і теплий одяг.
  • Підбирайте просторий одяг, яка легко і швидко надівається, без гудзиків і шнурівок.

Як поводитися після купання

  • Прислухайтеся до свого організму, так як реакція на холод у кожної людини індивідуальна. Вона залежить від віку, статі, фізичної підготовки та загального стану здоров'я.
  • Різка зміна температури може викликати запаморочення і непритомність, блювоту і шум у вухах, спазми коронарних артерій, аритмію, зупинку серця і судоми. Такі прояви можуть бути навіть у найздоровіших людей.

Важливі правила про купання

  • Перед зануренням в крижану воду не можна вживати алкоголь і курити. Алкоголь розширює периферичні судини і це призводить до збільшення тепловіддачі. А куріння порушує кровообіг і збільшує охолодження.
  • Перед купанням в крижаній воді обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем, так як ця процедура може спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Кому категорично не можна купатися на Водохреща

  • Людям із захворюваннями носоглотки, придаткових пазух, середнього отиту
  • При захворюваннях серцево-судинної системи
  • При хворобах центральної нервової системи і після важких травм черепа
  • При захворюваннях периферичної нервової системи
  • При цукровому діабеті і тиреотоксикозі
  • При глаукомі і кон'юнктивітах
  • Людям з хворобами органів дихання
  • При захворюваннях сечостатевої системи
  • При захворюваннях шлунково-кишкового тракту
  • При шкірних і венеричних захворюваннях
  • При наявності великих післяопікових рубців

Також не слід занурюватися в ополонку вагітним жінкам і дітям до 6 років. Діти більш старшого віку можуть купатися тільки під наглядом дорослих.

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