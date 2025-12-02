ЗСУ пішли в потужну контратаку, відбиті надважливі позиції - військовий

Український військовий заявил, що ЗСУ відбили ключові позиції, які раніше були захоплені порогом у Дніпропетровській області.

ЗСУ відбили позиції в Дніпропетровській області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Що відомо:

ЗСУ пішли в контратаку в Дніпропетровській області

Українські військові вибили окупантів з Іванівки

Українські захисники повністю вибили окупантів з Іванівки на Дніпропетровщині. Про це заявив український військовий з позивним "Мучной".

Наші штурмові групи змогли зайти углиб та взяти під контроль всі ключові точки.

"Н.п. Іванівка нарешті повністю вибитий з лап окупанта. Тепер уже без жодних але — територія зачищена до останніх схронів, ворога там більше немає. Наші штурмові групи зайшли вглиб, дочавили залишки опору і взяли під контроль всі ключові точки, які ще тримали ситуацію в сіряку!" - заявив військовий.

Він додав, що нині українські захисники вирівнюють лінію фронту, облаштовують позиції, підтягують вогневі засоби та розчищають підходи, щоб не дати окупантам можливості захопити позиції знову.

"Рубежі, яких досягли, утримуються жорстко із запасом по сектору та готовністю гасити будь-яку спробу контратаки", - додав він.

ЗМУ відбили позиції / фото: "Мучной"

Ситуація у Покровську - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду вважає, якщо росіяни захоплять Покровськ, то у небезпеці опиняться п’ять українських міст - Добропілля, Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ.

"Ці міста будуть наступними після Покровська. Це робитиметься для того, щоб із заходу відрізати постачання Слов'янсько-Краматорської агломерації", - пояснив Світан.

Головною метою росіян цієї зими, за його словами, є захоплення Донецької та Запорізької областей. Як зазначив Світан, ворог намагається розтягнути сили по флангах і нанести удар по центру.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські загарбники продовжують спроби захопити Покровськ та Мирноград на Донеччині. Ситуація в регіоні залишається критичною, але українські сили активно обороняють територію.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп’янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін під час наради з російським військовим керівництвом заявив, що Росії нібито необхідно створити так звану "зону безпеки" вздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання "Північ".

Про особу: "Мучной" Боєць ЗСУ з позивним "Мучной" веде Telegram-канал Muchnoy+Jugend. Канал позиціонує себе з гаслом: "Тихо робимо свою роботу". Автори публікують оперативні дані з лінії бойових дій. Основний фокус - зведення з передової, опис позицій, втрат, успіхів і просувань українських військ.

