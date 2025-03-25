ЗСУ залишили частину позицій біля Торецька: військовий прокоментував ситуацію

Ворог стягує додаткові резерви з іншого "гарячого" напрямку щоб досягнути успіху.

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Українські військові відбивають ворожі атаки біля Торецька / Колаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, скріншот з відео

Що сказав Ярий:

Армія РФ намагається з флангів просунутись біля Торецька

Міські бої в Торецьку не приносять ворогу бажаного результату

Окупаційна армія країни-агресорки Росії стягує додаткові резерви на Торецький напрямок. Про це в етері Ранок.LIVE розповів командир безпілотних систем 28 ОМБр Сергій Ярий.

За його словами, для тиску на українських військових на цій ділянці фронту противник змушений перекидати резерви з Курахового. Окупанти вже здійснили дві спроби механізованих штурмів, але ЗСУ їх відбили.

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Торецьк / Інфографіка: Главред

При цьому українським захисникам довелося залишити частину позицій, адже вони були повністю зруйновані і залишатися там не було сенсу.

"Противник хоче обійти місто з флангу, бо в міських боях він не може взяти місто вже упродовж довгого часу", - зауважив військовий.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов повідомив про те, що російські окупанти активізувалися на Покровському напрямку. Інтенсивність боїв відновилася, однак техніки та особового складу у противника поменшало.

Напередодні стало відомо, що підрозділи українських захисники з оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" відбили атаки армії країни-агресора РФ одразу на кількох напрямках. При цьому ЗСУ знищили значну кількість особового складу окупантів і десятки одиниць військової техніки РФ.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони України просунулися на північному заході Бєлгородської області РФ в районі Демидівки.

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