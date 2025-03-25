ЗСУ залишили частину позицій біля Торецька: військовий прокоментував ситуацію

Що сказав Ярий:
- Армія РФ намагається з флангів просунутись біля Торецька
- Міські бої в Торецьку не приносять ворогу бажаного результату
Окупаційна армія країни-агресорки Росії стягує додаткові резерви на Торецький напрямок. Про це в етері Ранок.LIVE розповів командир безпілотних систем 28 ОМБр Сергій Ярий.
За його словами, для тиску на українських військових на цій ділянці фронту противник змушений перекидати резерви з Курахового. Окупанти вже здійснили дві спроби механізованих штурмів, але ЗСУ їх відбили.
При цьому українським захисникам довелося залишити частину позицій, адже вони були повністю зруйновані і залишатися там не було сенсу.
"Противник хоче обійти місто з флангу, бо в міських боях він не може взяти місто вже упродовж довгого часу", - зауважив військовий.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов повідомив про те, що російські окупанти активізувалися на Покровському напрямку. Інтенсивність боїв відновилася, однак техніки та особового складу у противника поменшало.
Напередодні стало відомо, що підрозділи українських захисники з оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" відбили атаки армії країни-агресора РФ одразу на кількох напрямках. При цьому ЗСУ знищили значну кількість особового складу окупантів і десятки одиниць військової техніки РФ.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони України просунулися на північному заході Бєлгородської області РФ в районі Демидівки.
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Що таке 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу?
28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу (28 ОМБр) — військове формування механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України. За організаційно-штатною структурою входить до складу ОК "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України, пише Вікіпедія.
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