Вже найближчими днями: росіяни панікують через ймовірні удари по цілях в Криму

Зараз триває стратегічна операція ЗСУ по знищенню російського воєнно-економічного потенціалу.

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Удари ЗСУ по цілях в Криму / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, google.com/maps

Ключові тези:

Росіяни панікують через можливі атаки на тимчасово окупований Крим

Вони можуть відбутись 24-26 лютого

Під ударом можуть опинитися нафтобази або Кримський міст

На території тимчасово окупованого Криму росіяни панікують. Вони бояться, що з 24 по 26 лютого можуть відбутись масштабні удари дронами. Про це повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук, передає 24 Канал.

За його словами, загарбники розуміють, що це не просто так, адже зараз триває стратегічна операція ЗСУ по знищенню російського воєнно-економічного потенціалу.

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"Це означає, що коридорчики формуються. Вони вже дивляться, що на штаб Чорноморського флоту полетить, на Бельбек, на Саки, може, на Феодосійську нафтобазу чи на Кримський міст. Це теж важливі об'єкти. У Севастополі є нафтобаза", – наголосив він.

Експерт також додав, що такі санкції від ЗСУ дуже дієві. Зокрема, ефективні нафтові санкції, які здійснюють українські захисники шляхом ураження російського нафтопромислового комплексу.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Вибухи в Криму - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, агенти Атеш заявили, що в Криму противник почав активніше переміщати паливо та ПММ. При цьому окупанти бояться накопичувати великі обсяги на складах через вразливість до ударів українських БПЛА.

26 січня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві пабліки та пропагандисти повідомили про атаку українських морських дронів з моря, зокрема на місто Севастополь.

Крім того, війська країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому Криму нарощують системи протиповітряної оборони, при цьому послаблюючи інші ділянки фронту.

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Хто такий Павло Лакійчук? Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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