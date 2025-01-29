Ворог боїться нових атак: через удари по НПЗ окупанти заметушилися в Криму - Атеш

В окупантів виникли проблеми із налагодженням логістики та постачання своїх військ.

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Окупанти стали вразливі до ударів України вглиб території РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, t.me/atesh_ua

Що повідомили партизани:

Ворог боїться накопичувати паливо і ПММ

Удари по НПЗ вплинули на логістику противника

Вартість палива в РФ зростає

Нещодавні удари українських сил безпілотниками по НПЗ та нафтобазах послабили забезпечення окупаційних військ країни-агресорки Росії. Тому ворог намагається налагодити логістику через тимчасово окупований Крим.

Як повідомили агенти Атеш, через півострів противник почав активніше переміщати паливо та ПММ. При цьому окупанти бояться накопичувати великі обсяги на складах через вразливість до ударів українських БПЛА.

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"Судячи з складів, що йдуть з території РФ, їхня географія змінилася внаслідок успішних атак по російських НПЗ у прикордонних і тилових регіонах", - йдеться у повідомленні.

Партизани помітили, що дедалі більше складів прибуває до Криму саме з далеких регіонів РФ, що ускладнює і здорожчує перевезення необхідних для окупантів на фронті ресурсів.

"Через це вартість палива неминуче зростає на звичайних заправках, а місцеві жителі періодично стикаються з його дефіцитом", - додали в Атеш.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Удари українських дронів по нафтобазах і НПЗ РФ

Нещодавно російська нафтобаза у Воронезькій області знову зазнала атаки безпілотників. Унаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння.

Раніше також країна-агресор РФ була атакована дронами, у результаті чого спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижегородській області - одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії.

Нагадаємо, Главред писав, що на днях у Рязані, що в країні-агресорці Росії пролунали гучні вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. Внаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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