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Окупанти "оголюють" фронт: армія РФ готує Крим до оборони від ударів ЗСУ - АТЕШ

Анна Косик
13 січня 2025, 10:50
723
У ворога недостатньо захисту усіх ділянок фронту, тому окупанти обирають більш пріоритетні цілі.
Карта Крыма, ПВО, вооружение
Захист постачання армії РФ, що воює на півдні України, є пріоритетом РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/modmilby, t.me/atesh_ua

Головне:

  • Армія РФ нарощує системи ППО в Криму
  • Ворог працює над захистом важливого військового аеродрому
  • Окупанти оголили інші ділянки фронту заради посилення ППО в Криму

Війська країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому Криму нарощують системи протиповітряної оборони, при цьому послаблюючи інші ділянки фронту. Про це повідомили агенти руху "АТЕШ" у Telegram.

За їхніми даними, після розвідки на військовому аеродромі "Гвардійське", що біля Севастополя, стало відомо про значне збільшення систем ППО. Окупанти накопичили багато пускових установок С-400 і радіолокаційних станцій.

відео дня

Справа в тому, що цей аеродром ворог використовує для базування авіації та логістики у Криму, що забезпечує повітряну підтримку та постачання окупаційного угруповання РФ на півдні України.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

"Ми відзначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, напередодні нового року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію. За допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму один Мі-8 було знищено, а ще один такий же вертоліт країни-агресорки Росії зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Напередодні також стало відомо, що російські загарбники намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд біля Керченського мосту, які були пошкоджені внаслідок штормів.
Це сталося після того, як писав Главред, як шторми на Чорному морі восени і взимку спільно з ударами Сил оборони України по Криму і Керченському мосту дали свої плоди. У росіян з'явилися проблеми із загородженнями і "захистом" путінської естакади. Така ситуація створила "вікно можливостей" для ЗСУ.

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Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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