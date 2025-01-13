Окупанти "оголюють" фронт: армія РФ готує Крим до оборони від ударів ЗСУ - АТЕШ

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- Армія РФ нарощує системи ППО в Криму
- Ворог працює над захистом важливого військового аеродрому
- Окупанти оголили інші ділянки фронту заради посилення ППО в Криму
Війська країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому Криму нарощують системи протиповітряної оборони, при цьому послаблюючи інші ділянки фронту. Про це повідомили агенти руху "АТЕШ" у Telegram.
За їхніми даними, після розвідки на військовому аеродромі "Гвардійське", що біля Севастополя, стало відомо про значне збільшення систем ППО. Окупанти накопичили багато пускових установок С-400 і радіолокаційних станцій.
Справа в тому, що цей аеродром ворог використовує для базування авіації та логістики у Криму, що забезпечує повітряну підтримку та постачання окупаційного угруповання РФ на півдні України.
"Ми відзначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в Криму - останні новини
Нагадаємо, напередодні нового року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію. За допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням, під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму один Мі-8 було знищено, а ще один такий же вертоліт країни-агресорки Росії зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.
Напередодні також стало відомо, що російські загарбники намагаються використати будь-яку можливість для відновлення споруд біля Керченського мосту, які були пошкоджені внаслідок штормів.
Це сталося після того, як писав Главред, як шторми на Чорному морі восени і взимку спільно з ударами Сил оборони України по Криму і Керченському мосту дали свої плоди. У росіян з'явилися проблеми із загородженнями і "захистом" путінської естакади. Така ситуація створила "вікно можливостей" для ЗСУ.
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Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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