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В ЗСУ формують корпуси: Зеленський оголосив про модернізацію армії

Руслана Заклінська
28 січня 2025, 21:52оновлено 28 січня, 22:28
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Є конкретика щодо формування корпусів у ЗСУ, зазначив президент України.
В ЗСУ формують корпуси: Зеленський оголосив про модернізацію армії
Україна масштабує бойові бригади та армійський досвід / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Ключові тези Зеленського:

  • Модернізація армійської системи не має альтернатив
  • В Україні масштабують бойові бригади, є конкретика щодо формування корпусів у ЗСУ
  • Кабмін має надати звіт щодо програм, які тимчасово втратили американську підтримку

В Україні масштабують бойові бригади та армійський досвід. Обговорюється формування корпусів у ЗСУ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент провів Ставку, на якій головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про перебіг бойових дій на Донеччині, Харківщині та операцію на Курщині. Одним із ключових питань було формування корпусів у Збройних Силах України.

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"Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо. На основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки, модернізація армійської системи не має альтернатив", - заявив Зеленський.

Міністр оборони доповів президента про прогрес у співпраці з міжнародними партнерами. Окрім цього, Зеленський провів нараду з дипломатами Офісу президента та Міністерства закордонних справ, під час якої окреслили плани міжнародної діяльності на лютий. Ключовими завданнями для дипломатів, за словами президента, залишаються збереження єдності серед партнерів та координація на європейському напрямку.

"Усім на континенті варто не забувати: якщо глобальні питання будуть розв’язуватися без Європи, то це залишатиме Європу з такими рішеннями, які більшості європейців можуть точно не сподобатись. Це стосується, зокрема, і питань щодо війни та миру – війни, яку розпочала Росія, і миру, до якого ми маємо примусити Росію всі разом. Маємо разом робити більше і для оборони, і для економічного зростання", - наголосив глава держави.

Призупинені програми підтримки від США

Крім цього, Зеленський доручив Кабінету Міністрів надати звіт щодо програм, які втратили американську підтримку USAID. Віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба разом з іншими урядовцями наразі визначають, які саме програми опинилися без американського фінансування.

"Майже всі вони йшли не через уряд України, а безпосередньо через наші громади, через різні організації. Багато проєктів. Визначимо, які з них критичні й потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер – від звʼязку й цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови", - зазначив президент.

Зеленський також уточнив, що програми, які залишились без підтримки USAID, не були державною справою, але урядовці нададуть всю необхідну інформацію для подальших кроків. За його словами, пріоритетними є програми, що стосуються дітей, ветеранів та захисту критичної інфраструктури.

Пауза у допомозі від США - останні новини

Нагадаємо, 23 січня Держдеп США призупинив більшість програм іноземної допомоги на 90 днів, зокрема й фінансування для України. Це рішення тимчасово заморожує вже схвалені проекти, серед яких допомога Україні.

Після цього Зеленський заявив, що військова допомога Україні не зупинена. Хоча деякі програми допомоги можуть бути скорочені, військова підтримка продовжується, зазначив президент України.

Як повідомляв Главред, президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в міжнародній підтримці не впливає на військову допомогу Україні. Контракти на виробництво зброї для України та заплановані поставки зі складів США залишаються чинними.

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Що таке USAI?

Ініціатива сприяння безпеці в Україні або USAI — це програма фінансування Міністерства оборони США для підвищення спроможности України ефективніше захищатися від російської агресії шляхом подальшого навчання її Збройних сил, обладнання та консультативних ініціатив, пише Вікіпедія.

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