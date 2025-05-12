"Тор-М2" не витримав удару: як ЗСУ знищили російський ЗРК

Читайте в матеріалі:
- Як саме українські дрони вразили ворожий ЗРК
- Що сталося з екіпажем після удару по "Тор-М2"
Підрозділи Національної гвардії України успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" на південному напрямку. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у своєму Telegram-каналі.
За словами командувача, ворожу техніку вдалося вразити завдяки скоординованим діям розвідки та операторів дронів.
"Ще один ворожий ЗРК „Тор-М2" знищено на півдні!" — зазначив Півненко.
Нацгвардійці застосували дрони, які кілька разів скинули вибухівку на ціль. У результаті техніка зайнялася, а російські військові були змушені тікати з позицій.
"Цього разу під влучним ударом опинився російський зенітно-ракетний комплекс „Тор-М2"", — додав командувач.
Подальша доля екіпажу ЗРК наразі невідома, однак сам факт знищення ворожого комплексу є суттєвою втратою для російських військ.
Національна гвардія також оприлюднила відеозапис операції, на якому зафіксовано момент ураження техніки.
Удари по території РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня Росію атакували дрони. Вибухи прогриміли в Саранську, Тулі та в Московській області. У Саранську (Республіка Мордовія) після атаки дронів, горить завод Оптиковолоконні Системи.
У вівторок, 6 травня, мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотників на столицю Росії. За його словами, російська ППО нібито відбила атаку двох БПЛА, що летіли в бік Москви.
Авіаційний фахівець і науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив, що нещодавню масштабну атаку безпілотників на територію Росії можна розцінювати як своєрідну розвідку боєм - перевірку слабких місць у російській системі ППО.
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Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".
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