"Тор-М2" не витримав удару: як ЗСУ знищили російський ЗРК

Як військові знищили ще один російський ЗРК "Тор-М2" на південному напрямку завдяки роботі БПЛА.

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Дрони Нацгвардії вразили ворожу техніку / Колаж: Главред, фото: скріншот з видео, Главред

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Як саме українські дрони вразили ворожий ЗРК

Що сталося з екіпажем після удару по "Тор-М2"

Підрозділи Національної гвардії України успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" на південному напрямку. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко у своєму Telegram-каналі.

За словами командувача, ворожу техніку вдалося вразити завдяки скоординованим діям розвідки та операторів дронів.

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"Ще один ворожий ЗРК „Тор-М2" знищено на півдні!" — зазначив Півненко.

Нацгвардійці застосували дрони, які кілька разів скинули вибухівку на ціль. У результаті техніка зайнялася, а російські військові були змушені тікати з позицій.

"Цього разу під влучним ударом опинився російський зенітно-ракетний комплекс „Тор-М2"", — додав командувач.

Подальша доля екіпажу ЗРК наразі невідома, однак сам факт знищення ворожого комплексу є суттєвою втратою для російських військ.

ЗРК "ТОР"/ Інфографіка: Главред

Національна гвардія також оприлюднила відеозапис операції, на якому зафіксовано момент ураження техніки.

Удари по території РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 травня Росію атакували дрони. Вибухи прогриміли в Саранську, Тулі та в Московській області. У Саранську (Республіка Мордовія) після атаки дронів, горить завод Оптиковолоконні Системи.

У вівторок, 6 травня, мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотників на столицю Росії. За його словами, російська ППО нібито відбила атаку двох БПЛА, що летіли в бік Москви.

Авіаційний фахівець і науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив, що нещодавню масштабну атаку безпілотників на територію Росії можна розцінювати як своєрідну розвідку боєм - перевірку слабких місць у російській системі ППО.

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