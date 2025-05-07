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Атака дронів на Москву: ППО працює, а рейси скасовують

Руслан Іваненко
7 травня 2025, 00:12
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У Міноборони РФ повідомили про нібито збиття 57 українських дронів над шістьма регіонами Росії.
Беспилотник, взрыв в РФ
Росія заявила про атаку БПЛА на Москву та інші регіони / Колаж: Главред, скріншот, фото: Укрінформ

Читайте в матеріалі:

  • Скільки безпілотників Росія вважає збитими цього разу
  • Які регіони потрапили під обмеження польотів

У вівторок, 6 травня, мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку безпілотників на столицю Росії. За його словами, російська ППО нібито відбила атаку двох БПЛА, що летіли в бік Москви. Через більше ніж годину він повідомив про збиття ще одного безпілотника.

У відповідь на загрозу Росавіація оголосила тимчасові обмеження на прийом і випуск рейсів в кількох аеропортах. Так, обмеження стосувалися аеропортів у Нижньому Новгороді, Калузі, Тамбові та Ярославлі.

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Крім того, тимчасові обмеження були введені в московських аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковський, хоча для останнього обмеження були зняті, а згодом знову запроваджені.

Дрон Лютий инфографика
Дрон Лютий / Інфографіка: Главред

За інформацією Міноборони РФ, станом на 21:30 російська ППО нібито збила 57 українських безпілотників, що атакували шість російських регіонів. Тимчасові обмеження також були введені для аеропорту Сочі.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, у Коломні пролунали вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Там розташоване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"", на яке і нібито була здійснена атака. Підприємство спеціалізується на виробництві переносних зенітних ракетних комплексів, протитанкових ракетних комплексів, оперативно-тактичних ракетних комплексів та комплексів активного захисту.

Раніше також після атаки дронів на оборонному заводі в місті Муром Володимирської області Росії спалахнула велика пожежа. Площа загоряння становило 720 кв. метрів.

Згодом з'ясувалося, що це ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію.

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FPV-дрон - що це таке

FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія.

Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу.

Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами.

І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони.

У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи.

У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

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