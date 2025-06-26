Росіяни вже близько, ситуація погіршується: що відбувається біля Дніпропетровщини

Російські окупанти намагаються прориватися у Дніпропетровську область, ворог штурмує цілодобово.

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Росіяни контролюють останнє село біля Дніпропетровщини / Колаж: Главред, фото 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, Оперативне командування "Захід"

Що відомо:

РФ намагається прорватися в Дніпропетровську область

Ворог штурмує українські позиції цілодобово

РФ взяла під повний контроль Новосергіївку

Російські окупанти намагаються наступати на Покровському напрямку, щоб вийти на кордони з Дніпропетровською областю. Ворог має певні успіхи на підступах. Про це заявив командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців Андрій Назаренко, повідомляє Еспресо.

На цьому напрямку напружена та складна ситуація. Ворог цілими днями намагається штурмувати позиції українських військових і нарощує власні сили. Моментами окупанти влаштовують масовані штурми, застосовуючи велику кількість живої сили. Іноді вони намагаються залетіти на мотоциклах у Дніпропетровську область.

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"Однак ні ті, ні інші їхні старання не увінчуються успіхом, оскільки вони знищуються на підступах. Хоч, відверто кажучи, на деяких підступах противник має певні успіхи", - сказав Назаренко.

Він наголосив на тому, що живої сили окупантів значно більше, ніж українських захисників. Однак Україна може перемагати технологічно.

"У розрізі кількості FPV-дронів я хочу сказати, що там, де противник хоче просунутись чи досягнути певних цілей, вони застосовують дуже велику кількість FPV - як одиниць, так і підрозділів. Тобто вони постійно мобілізують додаткові сили для того, щоб просунутись на тих чи інших відтинках", - додав комбат.

Український військовий з позивним "Мучной" заявив, що росіяни взяли під повний контроль Новосергіївку, яка знаходиться на кордоні з Дніпропетровською областю.

"Наразі ведуться заходи з неба щодо знищення супротивника у селі, але за фактом ‐ це нічого не змінить, їх там дуже багато! Тому завдання стоїть наступне, не допустити їх закріплення вздовж кордону, подальшого заходу до Дніпропетровської області і охоплення Покровська із заходу", - написав військовий.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що ЗСУ не тільки ефективно стримують окупантів, а й, за можливості, переходять у наступ. Українські захисники ведуть маневрену оборону.

Аналітики DeepState повідомили, що українські захисники мають успіхи на фронті. Зокрема, бійці звільнили селище Андріївка Сумської області. Населений пункт перебуває під контролем наших військових.

Водночас, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що в Курській області Росії українські сили стримують вороже угруповання чисельністю 10 тисяч військових і контролюють територію близько 90 квадратних кілометрів.

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Хто такий Володимир Назаренко? Володимир Назаренко — український політик, офіцер, військовослужбовець, громадський діяч, депутат Київської міської ради VIII скликання, пише Вікіпедія.

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