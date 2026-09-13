Війська РФ просунулись на важливому напрямку фронту: де ситуація загострюється

На Донеччині ворог просунувся на Костянтинівському напрямку.

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Просування ворога поблизу Миколаївки та Довгої Балки / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Що відомо:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Війська РФ просунулися Костянтинівському напрямку​ ​​​​​​

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів Донецької області.

Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у неділю, 13 вересня.

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Де просунувся ворог

За інформацією аналітиків, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на Костянтинівському напрямку. Армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу села Миколаївка Костянтинівської міської громади Краматорського району.

Крім того, окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу селища Довга Балка Іллінівської сільської громади Краматорського району.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Миколаївки та Довгої Балки", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Просування ворога поблизу Миколаївки та Довгої Балки / Фото: DeepState

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки та Іллінівки, а також у напрямках Розкішного та Русиного Яру.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень.

Костянтинівка / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, у 2026 році на фронті в Україні сталася виняткова подія, яка викрила брехню військового командування РФ кремлівському диктатору Путіну. Як пише The Telegraph, мова йде про операцію з відрізання окупованого "виступу" над Лиманом, під час якої Силам оборони, ймовірно, вдалося повернути контроль над майже 200 кв.км території. Ця операція, ймовірно, загальмує спроби Москви прорватися до міст так званого "поясу фортець".

Нагадаємо, що окупаційна армія РФ має територіальні успіхи поблизу Костянтинівки. Крім того, окупантам вдалося розширити зону контролю поблизу селища Червоне Костянтинівської міської громади.

Напередодні стало відомо, що російські чиновники та мілблогери заявили про масштабне оточення сил ЗСУ на північний схід від Харкова, проте жодних доказів цьому немає.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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