Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Захоплення Донбасу Росією: WELT назвав терміни та розповів про можливі наслідки

Віталій Кірсанов
28 серпня 2026, 16:19
google news Підпишіться
на нас в Google
На думку аналітиків, оголошення мобілізації може допомогти РФ ввести свої війська до Краматорська та Слов’янська.
Україна контролює трохи менше п’ятої частини Донецької області
Україна контролює трохи менше п'ятої частини Донецької області / Фото УНІАН, bessarabiainform.com

Що написано в матеріалі WELT:

  • Україна контролює трохи менше п'ятої частини Донецької області
  • Росія вже втратила близько 1,4 млн солдатів
  • Кремль навряд чи піде на серйозні переговори про завершення війни

Російські війська можуть спробувати захопити Краматорськ і Слов’янськ уже на початку 2027 року. До такого висновку дійшли європейські розвідувальні структури, дані яких наводить німецьке видання WELT.

Як зазначають журналісти, наразі Україна утримує трохи менше 20% території Донецької області. При цьому питання, за їхньою оцінкою, полягає вже не стільки в потенційній можливості РФ встановити контроль над рештою регіону, скільки в термінах, коли це може статися.

відео дня

Згідно з наведеними виданням оцінками розвідки, російські сили здатні досягти цієї мети у 2027 році. Однак такий сценарій, як підкреслює WELT, може обійтися Росії в надзвичайно високу ціну.

За інформацією видання, сукупні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,4 млн військовослужбовців. З них, як стверджується, близько 450 тисяч загинули, а майже мільйон отримали поранення.

При цьому уповільнення темпів російського просування ще не означає стабілізації фронту. Журналісти зазначають, що в окремих районах становище українських Сил оборони з тактичної точки зору продовжує погіршуватися.

Захоплення Донбасу Росією: WELT назвав терміни та розповів про можливі наслідки
Інфографіка: Главред

Мобілізація може прискорити наступ РФ

Одним із факторів, здатних посилити російське угруповання, експерти називають нову мобілізацію. За оцінками аналітиків, після її оголошення російському Генштабу знадобиться близько чотирьох місяців, щоб отримати суттєве поповнення особового складу.

Ще одним можливим елементом російської стратегії може стати тиск на українську логістику в районі Краматорська та Слов’янська. Порушення маршрутів постачання, на думку експертів, здатне значно скоротити час, протягом якого українські війська зможуть ефективно утримувати ці міста.

При цьому перспективи переговорів також безпосередньо пов’язують із ситуацією на Донбасі. На думку експертів, яких цитує WELT, Кремль навряд чи погодиться на серйозні переговори про завершення війни доти, доки не досягне повного захоплення Донецької області.

Однак Донбас, за їхньою оцінкою, може виявитися для Росії далеко не кінцевою метою.

Військовий аналітик Франц-Стефан Гаді вважає, що стратегічні наміри Кремля значно ширші за встановлення контролю над Донбасом.

"Донбас - це проміжна, а не кінцева мета. Метою Росії залишається втягнення України у свою сферу впливу; за даними української розвідки, вже існують плани подальших дій щодо Миколаєва, Херсона та Одеси, хоча й без конкретних дат", – заявив Гаді.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Які плани готує Росія на фронті восени

"Главред" писав, що, за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, російські війська розробляють плани для чергової ескалації та посилення тиску на фронті з настанням осені.

Ключовою оперативно-стратегічною метою росіян залишається Слов’янсько-Краматорська агломерація, і для цього ворог наступає відразу за кількома напрямками. Зокрема, з півдня найгарячішою точкою залишається Костянтинівка.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що нещодавно українські військові змогли просунутися поблизу Слов’янська та провели контратаку на півночі Харківської області.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються розширити зону контролю навколо Костянтинівки, при цьому найскладніша ситуація складається в районі Часового Яру, де українське угруповання може опинитися під серйозним тиском у разі втрати флангів.

Окупаційна армія країни-агресора Росії веде два основні наступи - на північні та південні околиці українського оборонного поясу в Донецькій області, який є головною метою Москви у весняно-літній кампанії 2026 року.

Більше новин:

Про джерело: Die Welt

Die Welt - німецька щоденна суспільно-політична газета, що належить видавництву Axel Springer Verlag і є одним із найвпливовіших ЗМІ країни. Поширюється у 130 країнах, має аудиторію понад 670 тисяч читачів. Контент газети орієнтований на інформаційні та аналітичні матеріали. До найпопулярніших тем, які висвітлюються в "ДіВельт", належать: політика, фінанси та спорт, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Константиновка Слов'янськ російські війська війна на Донбасі Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Армія РФ має нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

Армія РФ має нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

16:26Фронт
Захоплення Донбасу Росією: WELT назвав терміни та розповів про можливі наслідки

Захоплення Донбасу Росією: WELT назвав терміни та розповів про можливі наслідки

16:19Фронт
РФ цілеспрямовано б'є по складах з продуктами: чи буде дефіцит товарів в Україні

РФ цілеспрямовано б'є по складах з продуктами: чи буде дефіцит товарів в Україні

15:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Як раз і назавжди відлякати щурів від саду: простий трюк, про який знають не всі

Як раз і назавжди відлякати щурів від саду: простий трюк, про який знають не всі

Кран блищатиме тижнями: який аптечний засіб допоможе позбутися нальоту

Кран блищатиме тижнями: який аптечний засіб допоможе позбутися нальоту

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки поряд з пірамідою за 43 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки поряд з пірамідою за 43 с

Орхідея буде всипана квітами: чим полити рослину наприкінці літа

Орхідея буде всипана квітами: чим полити рослину наприкінці літа

Тест на IQ: потрібно знайти число 78 серед 70 за 7 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти число 78 серед 70 за 7 секунд

Останні новини

17:34

Де не варто зберігати сіль: народні прикмети про фінансовий достаток

17:23

Чи треба перевінчуватися після шлюбу в УПЦ МП: священник дав чітку відповідь

17:09

Фікус порадує пишним листям: яку процедуру треба зробити наприкінці літа

17:04

Як швидко відремонтувати кран, який капає: простий спосіб без виклику майстра

16:54

Що може зламати пральну машину: речі, які не варто класти в барабан

Бронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересняБронювання, зарплати, стипендії та ціни на продукти: що зміниться в Україні з 1 вересня
16:45

Крейда потрібна не лише для малювання: для чого її наносять на стіни

16:27

Як назвати дитину за східним календарем: яскраві імена для дівчаток

16:27

Гороскоп на 31 серпня — 6 вересня: Тельцям — відпочинок, а Овнам — витримка

16:26

Армія РФ має нові просування на важливій ділянці фронту: розкрито деталі

Реклама
16:19

Захоплення Донбасу Росією: WELT назвав терміни та розповів про можливі наслідки

15:49

РФ цілеспрямовано б'є по складах з продуктами: чи буде дефіцит товарів в Україні

15:48

Долар і євро стрімко полетіли вгору: курс валют на 31 серпня

15:40

Три знаки китайського зодіаку залучать багатство та успіх: кому пощастить

15:34

Запах у взутті зникне за ніч: допоможе один простий продукт із кухні

15:28

Історія про другий шанс і нове життя — на телеканалі Бігуді покажуть турецький серіал "Бахар" новини компанії

15:24

Чому на дні холодильника накопичується вода: одна проста хитрість врятує від калюжі

15:15

Україна врятувала три країни: історик розповів маловідому правду

14:58

Як швидко зібрати повний кошик грибів: експерти назвали головні ознаки вдалого місця

14:22

Зірка серіалу "Район Мелроуз" здивувала своїм невпізнанним виглядом

14:21

Пень зникне за кілька годин: як прибрати його з ділянки без дорогої технікиВідео

Реклама
14:04

"Добряче прилетіло": перші деталі ураження Ту-95МС РФ в Енгельсі

13:52

Чмерковський показав своїх неймовірних малюків-погодок і поділився новиною

13:45

Помідори на зиму вийдуть неймовірно смачними: один інгредієнт зробить маринад ідеальним

13:32

Казати "оговорочка по Фрейду" неправильно: як сказати українською

13:24

Гороскоп Таро на завтра, 29 серпня: Леву — перемога, Тельцю — слідувати інтуїції

13:20

Домашній засіб врятує пральну машину від бруду - що додати у барабан

12:58

Роббі Вільямс хвилюється за своє самопочуття: що з ним відбувається

12:55

Ігор Кондратюк став репером: несподіваний фінал батлу з ХАСом у "Караоке на майдані"

12:46

Китайський гороскоп на завтра, 29 серпня: Собакам — роман, Тиграм — образа

12:45

Неймовірно смачна закуска за 10 хвилин: рецепт рулету з крабовими паличками

12:32

Тест на IQ: потрібно знайти трьох лисиць серед червоних панд за 12 секунд

12:27

Водіїв закликали почепити прищіпку на вентиляційну решітку в авто: несподіваний лайфхак

12:18

Спецназ СБУ збив Ту-95МС прямо на аеродромі в Енгельсі: деталі удару по РФ

12:17

"Такого бруду я не бачила давно": письменниця жорстко висловилася про атаку на Буданова

12:16

Ведучий "1+1" повідомив про розлучення після 2 років шлюбу

12:14

Картонковий протест починався за справедливість, а в кінці ледь не став частиною політичного проєкту Федорова, - експерт

12:05

Спека до +32 градусів витіснить грозові дощі: коли в Україну повернеться тепло

11:58

Досвідчені господині кладуть шкірку лимона у пральну машину: для чого

11:37

Трамп особисто відправив главу ЦРУ до Москви: що Реткліфф передав Путіну — WSJ

11:33

Не "бархатний" сезон: як українською назвати один з найкращих періодів для відпочинку

Реклама
11:14

Постійні тривоги та вибухи: в чому небезпека нової тактики обстрілів РФ

11:14

Путіністка Корольова грубо принизила невістку

11:12

Гороскоп на завтра, 29 серпня: Близнюкам - розчарування, Скорпіонам - нагорода

11:03

РФ тероризує Київ дронами, в області є загиблий і масштабні руйнуванняФото

10:30

Базовий чоловічий гардероб – з чим поєднувати якісний світшот чоловічий новини компанії

10:03

РФ вдарила одразу 4 КАБами по терміналу Нової пошти у Сумах: що відомо про наслідки

09:53

Помер король Норвегії Гаральд V: що відомо про найстарішого монарха Європи

09:36

Затяжна магнітна буря червоного рівня: геомагнітний шторм G2 накрив Землю

09:19

Кремль планує перевірити НАТО на міцність: в ISW розкрили небезпечний задум Путіна

08:59

Wildberries вже згорів, наступним буде Ozon: Коваленко про ціну війни для РФПогляд

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Регіони
Новини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини Черкаси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти