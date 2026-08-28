Захоплення Донбасу Росією: WELT назвав терміни та розповів про можливі наслідки

На думку аналітиків, оголошення мобілізації може допомогти РФ ввести свої війська до Краматорська та Слов’янська.

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Україна контролює трохи менше п'ятої частини Донецької області / Фото УНІАН, bessarabiainform.com

Що написано в матеріалі WELT:

Україна контролює трохи менше п'ятої частини Донецької області

Росія вже втратила близько 1,4 млн солдатів

Кремль навряд чи піде на серйозні переговори про завершення війни

Російські війська можуть спробувати захопити Краматорськ і Слов’янськ уже на початку 2027 року. До такого висновку дійшли європейські розвідувальні структури, дані яких наводить німецьке видання WELT.

Як зазначають журналісти, наразі Україна утримує трохи менше 20% території Донецької області. При цьому питання, за їхньою оцінкою, полягає вже не стільки в потенційній можливості РФ встановити контроль над рештою регіону, скільки в термінах, коли це може статися.

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Згідно з наведеними виданням оцінками розвідки, російські сили здатні досягти цієї мети у 2027 році. Однак такий сценарій, як підкреслює WELT, може обійтися Росії в надзвичайно високу ціну.

За інформацією видання, сукупні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,4 млн військовослужбовців. З них, як стверджується, близько 450 тисяч загинули, а майже мільйон отримали поранення.

При цьому уповільнення темпів російського просування ще не означає стабілізації фронту. Журналісти зазначають, що в окремих районах становище українських Сил оборони з тактичної точки зору продовжує погіршуватися.

Інфографіка: Главред

Мобілізація може прискорити наступ РФ

Одним із факторів, здатних посилити російське угруповання, експерти називають нову мобілізацію. За оцінками аналітиків, після її оголошення російському Генштабу знадобиться близько чотирьох місяців, щоб отримати суттєве поповнення особового складу.

Ще одним можливим елементом російської стратегії може стати тиск на українську логістику в районі Краматорська та Слов’янська. Порушення маршрутів постачання, на думку експертів, здатне значно скоротити час, протягом якого українські війська зможуть ефективно утримувати ці міста.

При цьому перспективи переговорів також безпосередньо пов’язують із ситуацією на Донбасі. На думку експертів, яких цитує WELT, Кремль навряд чи погодиться на серйозні переговори про завершення війни доти, доки не досягне повного захоплення Донецької області.

Однак Донбас, за їхньою оцінкою, може виявитися для Росії далеко не кінцевою метою.

Військовий аналітик Франц-Стефан Гаді вважає, що стратегічні наміри Кремля значно ширші за встановлення контролю над Донбасом.

"Донбас - це проміжна, а не кінцева мета. Метою Росії залишається втягнення України у свою сферу впливу; за даними української розвідки, вже існують плани подальших дій щодо Миколаєва, Херсона та Одеси, хоча й без конкретних дат", – заявив Гаді.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Які плани готує Росія на фронті восени

"Главред" писав, що, за словами офіцера ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, російські війська розробляють плани для чергової ескалації та посилення тиску на фронті з настанням осені.

Ключовою оперативно-стратегічною метою росіян залишається Слов’янсько-Краматорська агломерація, і для цього ворог наступає відразу за кількома напрямками. Зокрема, з півдня найгарячішою точкою залишається Костянтинівка.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що нещодавно українські військові змогли просунутися поблизу Слов’янська та провели контратаку на півночі Харківської області.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються розширити зону контролю навколо Костянтинівки, при цьому найскладніша ситуація складається в районі Часового Яру, де українське угруповання може опинитися під серйозним тиском у разі втрати флангів.

Окупаційна армія країни-агресора Росії веде два основні наступи - на північні та південні околиці українського оборонного поясу в Донецькій області, який є головною метою Москви у весняно-літній кампанії 2026 року.

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